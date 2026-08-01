Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación en IbizaEntrevista Statuas d SalIncendio junto al aeropuertoModa en Ibiza
instagramlinkedin

Meteorología

Julio deja hasta diez noches tórridas en las Pitiusas y máximas de 40 grados en Ibiza

Formentera acumuló diez madrugadas sin bajar de los 25 grados e Ibiza contabilizó nueve durante un mes marcado por el calor persistente

Turistas en el mercadillo de Sant Jordi .

Turistas en el mercadillo de Sant Jordi . / Vicent Marí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El mes de julio ha dejado en las Pitiusas un balance meteorológico marcado por las temperaturas elevadas tanto durante el día como por la noche. Ibiza registró nueve noches tórridas, aquellas en las que los termómetros no bajan de los 25 grados, mientras que Formentera contabilizó diez, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares.

Las noches tórridas comenzaron a sucederse a mediados de mes y se prolongaron hasta el 25 de julio. Salvo alguna excepción en algún municipio, el resto fueron noches tropicales, con temperaturas mínimas iguales o superiores a los 20 grados. De hecho, hay que remontarse al día 6 para encontrar en Ibiza una mínima inferior a ese umbral. Los días 5 y 3 de julio Sant Joan registró mínimas de 16 grados.

Una mínima de 28 grados

El episodio más acusado de calor nocturno se produjo el 24 de julio, cuando la temperatura no bajó de los 28 grados en Ibiza. El registro supuso la mínima más alta medida en esta estación durante un mes de julio. El aeropuerto registró 27 grados, seguido de los 26 grados de Sant Antoni y Sant Joan.

En Formentera, las temperaturas mínimas más elevadas alcanzaron los 28 grados durante las noches de los días 20 y 25.

Hasta 40 grados de máxima

El día más caluroso del mes fue el 9 de julio. Los termómetros alcanzaron los 40 grados en Sant Joan y Sant Antoni, los valores más elevados registrados en las Pitiusas durante el periodo analizado.

Ese mismo día se llegaron a medir 37 grados en Vila, mientras que tanto el aeropuerto de Ibiza como Formentera alcanzaron los 33 grados.

El calor diurno también fue persistente durante todo julio. En cada una de las jornadas del mes se alcanzaron o superaron los 30 grados en las Pitiusas, unido a la sucesión de noches tropicales y tórridas. La temperatura máxima media de todo el mes fue de 37 grados en Ibiza y de 31 grados en Formentera.

Noticias relacionadas y más

Bajada de temperaturas

La Aemet informó de una nueva ola de calor este viernes y sábado con un descenso térmico el domingo y lunes, con valores propios de la época del año. "Hará calor, pero no será extremo", según los meteorólogos. Agosto da un respiro tras un caluroso mes de julio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
  2. Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
  3. El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
  4. La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
  5. Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni
  6. El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él': el vídeo viral de un niño en Ibiza
  7. María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
  8. Un gran apagón deja sin luz viviendas y establecimientos del centro de Santa Eulària

Julio deja hasta diez noches tórridas en las Pitiusas y máximas de 40 grados en Ibiza

Julio deja hasta diez noches tórridas en las Pitiusas y máximas de 40 grados en Ibiza

Nayara Malnero estará en Ibiza: «Hablar de educación sexual con niños de cuatro años ya es tarde»

Nayara Malnero estará en Ibiza: «Hablar de educación sexual con niños de cuatro años ya es tarde»

Ibiza refuerza la protección del cónyuge más vulnerable ante divorcios, separaciones y viudedad

Ibiza refuerza la protección del cónyuge más vulnerable ante divorcios, separaciones y viudedad

Detenido un menor tras robar 500 euros en un local y llevar fentanilo y metadona para vender

Detenido un menor tras robar 500 euros en un local y llevar fentanilo y metadona para vender

Consejos de podólogo para mantener los pies sanos este verano en Ibiza

Consejos de podólogo para mantener los pies sanos este verano en Ibiza

Sant Antoni duplica hasta las 600 plazas el aparcamiento público de la entrada al núcleo urbano

Doce firmas de Adlib convierten el cielo de Ibiza en una pasarela para celebrar sus 55 años

Doce firmas de Adlib convierten el cielo de Ibiza en una pasarela para celebrar sus 55 años

'Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: "Es nuestra verdadera historia de amor"

Tracking Pixel Contents