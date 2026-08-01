Julio deja hasta diez noches tórridas en las Pitiusas y máximas de 40 grados en Ibiza

El mes de julio ha dejado en las Pitiusas un balance meteorológico marcado por las temperaturas elevadas tanto durante el día como por la noche. Ibiza registró nueve noches tórridas, aquellas en las que los termómetros no bajan de los 25 grados, mientras que Formentera contabilizó diez, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares.

Las noches tórridas comenzaron a sucederse a mediados de mes y se prolongaron hasta el 25 de julio. Salvo alguna excepción en algún municipio, el resto fueron noches tropicales, con temperaturas mínimas iguales o superiores a los 20 grados. De hecho, hay que remontarse al día 6 para encontrar en Ibiza una mínima inferior a ese umbral. Los días 5 y 3 de julio Sant Joan registró mínimas de 16 grados.

Una mínima de 28 grados

El episodio más acusado de calor nocturno se produjo el 24 de julio, cuando la temperatura no bajó de los 28 grados en Ibiza. El registro supuso la mínima más alta medida en esta estación durante un mes de julio. El aeropuerto registró 27 grados, seguido de los 26 grados de Sant Antoni y Sant Joan.

En Formentera, las temperaturas mínimas más elevadas alcanzaron los 28 grados durante las noches de los días 20 y 25.

Hasta 40 grados de máxima

El día más caluroso del mes fue el 9 de julio. Los termómetros alcanzaron los 40 grados en Sant Joan y Sant Antoni, los valores más elevados registrados en las Pitiusas durante el periodo analizado.

Ese mismo día se llegaron a medir 37 grados en Vila, mientras que tanto el aeropuerto de Ibiza como Formentera alcanzaron los 33 grados.

El calor diurno también fue persistente durante todo julio. En cada una de las jornadas del mes se alcanzaron o superaron los 30 grados en las Pitiusas, unido a la sucesión de noches tropicales y tórridas. La temperatura máxima media de todo el mes fue de 37 grados en Ibiza y de 31 grados en Formentera.

Bajada de temperaturas

La Aemet informó de una nueva ola de calor este viernes y sábado con un descenso térmico el domingo y lunes, con valores propios de la época del año. "Hará calor, pero no será extremo", según los meteorólogos. Agosto da un respiro tras un caluroso mes de julio.