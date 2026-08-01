Ibiza refuerza la protección del cónyuge más vulnerable ante divorcios, separaciones y viudedad

El derecho civil propio de Ibiza y Formentera se prepara para adaptarse a las familias del siglo XXI. La actualización del régimen patrimonial del matrimonio mantiene la separación de bienes característica de las Pitiusas, pero incorpora mecanismos para evitar que una ruptura o una viudedad deje desprotegida a la parte económicamente más débil.

El texto ha sido respaldado por unanimidad por el pleno del Consell de Ibiza y ya contaba con la aprobación del Consell de Formentera. Ahora deberá continuar su tramitación en el Parlament balear. Estas son sus principales claves:

1. Compensación por dedicarse al hogar y a la familia

La futura ley permitirá solicitar una compensación económica al cónyuge que haya dedicado su actividad principal al cuidado de los hijos, la atención de la familia o las tareas domésticas.

La medida busca corregir el desequilibrio que puede producirse cuando una persona renuncia a trabajar, reduce su jornada o frena su trayectoria profesional para asumir los cuidados, mientras la otra mantiene su empleo y aumenta su patrimonio.

La separación de bienes continuará vigente, por lo que cada integrante del matrimonio conservará sus propiedades. Sin embargo, se reconocerá que el trabajo realizado dentro del hogar también tiene valor económico y puede haber contribuido al progreso profesional de la pareja.

2. Protección para quien trabaja sin sueldo en el negocio familiar

La actualización también contempla los casos en los que uno de los cónyuges haya colaborado de manera continuada en la empresa, comercio o actividad profesional del otro sin cobrar o recibiendo una remuneración insuficiente.

Esta protección puede aplicarse a quien haya atendido clientes, gestionado pedidos, llevado la contabilidad o asumido tareas administrativas durante años sin figurar formalmente como trabajador.

En caso de separación o divorcio, esa dedicación podrá generar el derecho a una compensación. El objetivo es evitar que quien ayudó a crear o consolidar un negocio quede sin ninguna protección porque la actividad y los beneficios estaban a nombre de la otra persona.

3. Se mantiene la separación de bienes, pero con correcciones

El régimen económico propio de Ibiza y Formentera seguirá siendo el de separación de bienes. Esto significa que cada cónyuge mantiene la propiedad y la administración de su patrimonio durante el matrimonio.

La reforma no convierte este sistema en uno de bienes compartidos ni establece un reparto automático al producirse una ruptura. Lo que introduce son herramientas para corregir situaciones injustas cuando una de las partes ha contribuido al bienestar familiar sin aumentar su propio patrimonio.

4. El viudo podrá permanecer un año en la vivienda familiar

La propuesta conserva el denominado ‘any de plor’, una institución histórica del derecho pitiuso que protege al cónyuge superviviente tras el fallecimiento de su pareja.

Esta figura le permite continuar ocupando la vivienda familiar durante el año posterior a la muerte, aunque el inmueble haya pasado a manos de los herederos.

La finalidad es evitar que la persona viuda tenga que abandonar inmediatamente su hogar y ofrecerle un periodo para afrontar la reorganización de su vida personal, familiar y económica.

5. El ajuar doméstico queda protegido

El nuevo texto mantiene también la predetracción del ajuar familiar, que permite al cónyuge viudo quedarse con los objetos necesarios para continuar su vida cotidiana antes de que se reparta la herencia.

Esta protección incluye los muebles habituales de la vivienda, la ropa, la ropa de cama, la vajilla y los electrodomésticos de uso ordinario.

Quedan fuera los bienes de especial valor económico, como joyas, obras de arte, colecciones, dinero o vehículos, que sí formarán parte del reparto hereditario.

6. Los ‘espòlits’ podrán prever una posible ruptura

Los tradicionales ‘espòlits’ ampliarán su contenido. Estos pactos, vinculados históricamente a la organización económica del matrimonio, podrán incorporar también acuerdos familiares y sucesorios.

Además, servirán para dejar previstas determinadas consecuencias patrimoniales de una separación o un divorcio. Con ello se pretende que las parejas puedan ordenar sus relaciones económicas con antelación y reducir posibles conflictos futuros.

7. Más seguridad para la vivienda habitual

La actualización regula también la protección de la vivienda familiar, las cargas económicas del matrimonio y las donaciones realizadas por razón del enlace.

Estas disposiciones pretenden evitar que las decisiones sobre el domicilio habitual dependan exclusivamente de quién figure como propietario y ofrecer mayores garantías a la familia en situaciones de conflicto o vulnerabilidad.

8. Un derecho histórico adaptado a las familias actuales

La reforma conserva figuras tradicionales de Ibiza y Formentera, como el usufructo universal capitular o el règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments, pero las integra en una regulación más sistemática y adaptada a la realidad social.

El principal cambio consiste en reconocer aportaciones que hasta ahora podían quedar ocultas: el cuidado de los hijos, el trabajo doméstico o la colaboración sin sueldo en un negocio familiar. De este modo, el derecho civil pitiuso busca proteger no solo a quien figura como propietario de los bienes, sino también a quien ha sostenido a la familia desde una posición económicamente más débil.