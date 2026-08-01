Ibiza y Formentera afrontan una presión récord en la tutela de menores migrantes

Los sistemas de protección de menores de los consells de Ibiza y Formentera continúan sometidos a una presión insostenible por la llegada de menores migrantes no acompañados. La situación es especialmente grave en Formentera, cuyo Consell tutela actualmente a 218 menores migrantes, aunque solo "alrededor de 40 permanecen físicamente en la isla".

Durante los siete primeros meses de 2026 han llegado a Formentera 173 menores, frente a los 113 contabilizados durante todo 2025. Teniendo en cuenta estas cifras, la isla ha recibido ya 60 más que en el conjunto del año pasado, lo que supone un incremento del 53%. Además, únicamente durante el mes de julio se han registrado otras 60 llegadas.

El presidente del Consell de la pitiusa del sur, Óscar Portas, trasladó esta semana esta situación a la adjunta del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcenas, quien se desplazó a la isla para conocer de primera mano la presión que soporta el sistema de acogida. "Formentera, está haciendo todo lo que está en sus manos para garantizar la atención y la protección de estos niños, pero hace tiempo que hemos superado nuestra capacidad. Necesitamos más recursos, más personal y una mayor implicación de todas las administraciones", señaló Portas.

Carpas para recibir a migrantes que llegan en patera en el puerto de Ibiza / Cesar Navarro Adame

Las instalaciones se adaptan ante el fuerte aumento de menores

Por otro lado, cabe destacar que las instalaciones de acogida de emergencia habilitadas en Formentera albergan actualmente a unos 40 menores. El Consell explica que "no se trata de un centro residencial con plazas oficiales, sino de un espacio destinado a la primera atención" que inicialmente estaba preparado para una "veintena de jóvenes" y que ha tenido que "ampliar su capacidad ante el aumento de llegadas".

"Cada criatura duerme en su colchón", recalca el Consell en cuanto a la comodidad y las literas disponibles para los niños. Sin embargo, reconoce que ha sido necesario incrementar el número de camas y redistribuir los espacios: "Se están adaptando las instalaciones como se puede y se redistribuyen los espacios. Donde antes había dos literas, ahora hay cuatro".

En este sentido, el Consell de Formentera considera que las condiciones de seguridad, intimidad y descanso están garantizadas, aunque admite que "no basta con cubrir sus necesidades básicas" y que hacen falta más personal, recursos y servicios para "favorecer su integración social, educativa y comunitaria"

El coste diario por persona oscila "entre los 170 y los 250 euros"

La atención a los menores se presta con una ratio de "un educador por cada ocho", mientras que el coste diario por persona oscila "entre los 170 y los 250 euros", en función del centro y de las condiciones del servicio. Esta cantidad incluye la alimentación, el alojamiento, la tutela, las actividades y la ropa, entre otros gastos.

Durante la visita de la adjunta del Defensor del Pueblo, el Consell asegura que pudo comprobarse sobre el terreno "la saturación de las instalaciones, del personal y de los medios" disponibles para hacer frente al incremento de llegadas. Ante esta situación y la "desidia" que atribuye a la Delegación del Gobierno, la institución insular expllica que se ha dirigido a organismos nacionales e internacionales y a entidades dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia, para reclamar ayuda.

Portas advierte, además, de que la presión no afecta únicamente al sistema de protección de menores, sino que también repercute en otros servicios públicos, como la retirada y gestión de las pateras abandonadas. "Formentera no pide un trato diferente; pide no quedarse sola ante una realidad que supera, desde hace tiempo, la capacidad de una Administración local", concluye el presidente.

Por su parte, el consell también afirma que para prestar una atención adecuada, "se requiere de infraestructuras adecuadas, solvencia económica, recursos, más personal y una mayor implicación de todas las administraciones". "Al final, es una población de casi 12.000 habitantes con una presión muy alta".

Migrantes y pateras llegando a Formentera en septiembre de 2025 / Carmelo Convalia

Ibiza tutela a 115 menores migrantes no acompañados

En el caso de Ibiza, el Consell tiene actualmente bajo su tutela a 222 menores: 115 migrantes no acompañados y el resto pertenecientes al denominado "circuito tradicional". Durante 2026 han ingresado en el sistema ibicenco 89 menores migrantes. Asimismo, 56 han salido de los recursos al alcanzar la mayoría de edad y otros ocho por diferentes motivos, entre ellos los "cinco jóvenes repatriados a Argelia" tras llegar a Ibiza en una lancha que robaron en la costa argelina.

Cabe destacar que la cifra de menores migrantes tutelados ha aumentado ligeramente respecto al 26 de junio, cuando eran 112. Teniendo en cuenta la evolución histórica, el crecimiento es considerable. En 2019, el Consell atendía a 18 menores migrantes no acompañados, frente a los 115 actuales. Los jóvenes se distribuyen en 12 unidades residenciales. Además, en casos muy concretos pueden ser derivados a centros especializados de la Península cuando "necesitan una atención que no puede prestarse en Ibiza".

Una plantilla multiplicada por siete

En una información publicada por Diario de Ibiza en el mes de marzo se informaba de que el Consell había pasado de 22 trabajadores dedicados a la atención residencial de menores en 2019 a 156 profesionales en 2026. Según la institución, esta situación se mantiene actualmente. La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, advertía entonces de que el servicio llevaba tiempo "muy tensionado".

"Una cosa es el circuito tradicional, que es para lo que está pensado el Servicio de Protección de Menores, y otra es la gestión de una circunstancia migratoria sobrevenida, descontrolada y sobre lo que nosotros no tenemos capacidad de actuación en absoluto", declaró entonces la consellera. Además, la atención a los menores ha obligado al Consell d de Ibiza a modificar su presupuesto. A finales de junio aprobó un suplemento de crédito de 3,33 millones de euros para Bienestar Social, de los que 1,39 millones correspondían al cuidado de menores.

En este sentido, el gasto global previsto para atender estas necesidades puede acercarse a los 20 millones de euros durante 2026. Tanto Ibiza como Formentera reclaman, por tanto, más financiación, infraestructuras y personal para garantizar la protección de los jóvenes sin comprometer la capacidad de sus servicios públicos.