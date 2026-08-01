Doce firmas de Adlib convierten el cielo de Ibiza en una pasarela para celebrar sus 55 años

El sol comenzaba a desaparecer cuando el rooftop de Bless Ibiza The Site se convirtió en una pasarela abierta al horizonte. Allí, doce firmas de Adlib Ibiza presentaron sus colecciones de primavera-verano 2027 en una cita que reunió moda, artesanía y paisaje. Vestidos vaporosos, corsés, propuestas nupciales, joyas, sombreros, espardenyes y senallons desfilaron bajo las últimas luces del día. Diseños muy diferentes, pero unidos por una misma raíz: el trabajo hecho a mano y una forma libre de entender la moda que continúa relacionada a la identidad de Ibiza.

Piluca Bayarri, Tony Bonet, K de Kosekose, S72 Hat, Monika Maxim Ibiza, Ibiza Stones, Espardenyes Torres, Ibimoda, Virginia Vald, Dolors Miró Ibiza, Vintage Ibiza e Ivanna Mestres protagonizaron el desfile, organizado por Adlib Ibiza y Bless Ibiza The Site.

Pasarela Adlib Ibiza, en sus 55 años. / Aisha Bonet Photography

La cita coincidió con el 55 aniversario de Adlib, un sello nacido en 1971 que ha convertido la libertad al vestir en una de sus principales señas de identidad. El blanco, las puntillas y los tejidos naturales continúan presentes, aunque ahora conviven con colores intensos, nuevas siluetas y propuestas más experimentales.

Piluca Bayarri apostó por la luz, las transparencias y los detalles de cristales en vestidos, capas, bikinis y diseños nupciales. Tony Bonet presentó 'Coraza', una colección de corsés, volúmenes marcados y vestidos fluidos que combina fuerza y delicadeza.

Monika Maxim Ibiza volvió a situar el blanco en el centro de su propuesta mediante el uso de algodón, bolillos, volantes y ganchillo. S72 Hat incorporó cintas de seda, cristales y tejidos artesanales a sus sombreros, mientras que K de Kosekose reivindicó el valor de los complementos únicos frente a la producción en serie.

Historias de identidad y transformación

Varias colecciones utilizaron la moda para contar historias personales. Ibiza Stones presentó 'KM35353: Destination Ibiza', una propuesta inspirada en el viaje de su diseñadora, Catalina Kim, hasta encontrar en la isla un lugar al que pertenecer.

Virginia Vald llevó a la pasarela 'Metamorfosis', una colección basada en las mariposas, las flores y la transformación personal. Guipures, plumas, transparencias, bordados y siluetas de inspiración setentera dieron forma a una propuesta sofisticada y de espíritu bohemio.

Ibimoda celebró sus 25 años sobre la pasarela Adlib con 'Vint-i-cinc', una colección nupcial confeccionada en su taller de Ibiza con guipur, algodón y tules bordados.

Vestido de novia de Toni Bonet. / Aisha Bonet Photography

La luz del Mediterráneo inspiró también 'Áurea', de Espardenyes Torres, con cuñas y plataformas decoradas con pedrería, perlas y acabados brillantes. Vintage Ibiza trasladó el paisaje de la isla a Salitre, una colección de lino, algodón y seda en blancos y marfiles.

Dolors Miró recuperó el tradicional senalló ibicenco para transformarlo en un complemento exclusivo. Cada cesto es elaborado por un artesano y posteriormente intervenido por la diseñadora, que convierte cada pieza en una creación irrepetible.

La propuesta más conceptual llegó de la mano de Ivanna Mestres. Su colección 'CREEP', de estética gótica y atemporal, reivindicó la rareza y la diferencia como formas de belleza, con diseños alejados de los cánones y de las tendencias efímeras.

La artesanía, al alcance del público

La jornada comenzó por la mañana con un showroom temporal instalado en el vestíbulo del hotel. El espacio, abierto hasta las once de la noche, reunió una selección de piezas de Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Vintage Ibiza y Virginia Vald.

La muestra permitió observar de cerca los tejidos, los acabados y los detalles artesanales de las prendas, prolongando la experiencia más allá del desfile.

Entre el cielo y el mar, las doce firmas mostraron que Adlib Ibiza ya no responde a una única estética. Cincuenta y cinco años después de su nacimiento, aquella filosofía resumida en la frase «Viste como quieras, pero con gusto» continúa encontrando nuevas formas de desfilar.