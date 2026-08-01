Sant Antoni duplica hasta las 600 plazas el aparcamiento público de la entrada al núcleo urbano

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha finalizado las obras de adecuación de una parcela situada en la avenida de Portmany, en la entrada del casco urbano, para destinarla a aparcamiento público gratuito. La actuación permite duplicar la capacidad del estacionamiento de ses Alameres, que pasa de 300 a 600 plazas.

La ampliación se ha llevado a cabo en una de las principales zonas de acceso al núcleo urbano y tiene como objetivo reforzar la disponibilidad de estacionamiento tanto para los residentes como para los visitantes. Entre la parcela ya existente y la nueva superficie habilitada, el aparcamiento ocupa un total de 12.601 metros cuadrados.

Imagen aérea del aparamiento gratuito de ses Alameres. / Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

Mayor demanda en el verano

Según ha destacado el Consistorio en un comunicado, la intervención permite "responder a una de las principales necesidades del municipio", especialmente durante los meses de mayor afluencia de visitantes, cuando aumenta de manera considerable la demanda de plazas de aparcamiento.

Esta actuación se suma a la reciente apertura de un nuevo estacionamiento de 114 plazas junto al Centro de Salud de Sant Antoni. Este espacio pretende facilitar el acceso a las instalaciones sanitarias y atender la demanda existente en esta zona del municipio. Este otro espacio dispone de una superficie total de 10.360 metros cuadrados y cuenta con capacidad para 114 plazas destinadas tanto a vehículos como a motocicletas. La entrada y salida se realiza a través de la calle Sèquies, en un terreno contiguo al aparcamiento actual del centro sanitario.

La actuación responde a una demanda del propio centro de salud y el arrendamiento del terreno tiene una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga automática por anualidades.

Por otra parte, Sant Antoni ha puesto en marcha este mes un nuevo sistema digital para el pago del estacionamiento regulado a través de la aplicación móvil EasyPark, una herramienta que permite a los conductores abonar, ampliar o finalizar su aparcamiento desde el teléfono, sin necesidad de acudir al parquímetro. Esto ya era posible tanto en Ibiza como en Santa Eulària, las otras dos localidades con zona azul de pago de Ibiza, desde hace años.

El Ayuntamiento ha señalado que continuará "impulsando medidas para mejorar la movilidad, ampliar la oferta de aparcamiento y contribuir a reducir la circulación de vehículos dentro del núcleo urbano".