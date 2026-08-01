Nobu Ibiza Bays
La historia tras el nuevo Menú Omakase nace inspirada por el mar
El exclusivo menú degustación en siete pases estará disponible únicamente hasta finales de agosto
A veces, las creaciones culinarias más extraordinarias no nacen al calor de los fogones, sino bajo el cielo abierto y al ritmo de las olas. Así es como el chef ejecutivo Enrico Maimonte y su equipo encontraron la chispa para su última obra maestra. Lo que comenzó como una tarde navegando en el Mediterráneo, se convirtió de manera inesperada en un profundo viaje gastronómico. Un Viaje Sensorial en siete pases que se compone de: croquetas de Black Cod Miso, sashimi de lubina, toro tataki con sésamo y trufa, sushi Nobu, lubina local con ajo, chile y soy sake, wagyu japonés A5 con foie gras y teriyaki, falsa fresa de mousse de yoghurt y yuzu. Con un precio de 160€ por persona (bebidas no incluidas), este exclusivo menú degustación estará disponible hasta finales de agosto.
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