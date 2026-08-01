Cuatro vidas centenarias vuelven al Pereyra: "He visto cambiar mucho Ibiza, pero siempre para bien, me gusta la Ibiza que tenemos"

El Teatro Pereyra, fundado hace más de 125 años, ha sido testigo la mañana de este sábado de la historia de cuatro centenarios del municipio de Ibiza: Dionisio, Pura, Margarita y Antonia. No son los únicos: el Consistorio calcula que en el municipio viven actualmente 14 personas que han superado la barrera de los cien años. Cuatro de estos catorce se han juntado en el histórico teatro, que en su época "tenía mucha marcha", con el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero y la concejala de Infancia, Mayores e Igualdad, Sara Barbado.

Acompañados por sus familias, han desayunado y han compartido anécdotas que, como buenos ibicencos, les conectaban a unos con otros inevitablemente. Las tres mujeres ya se conocían, habían coincidido en el homenaje por su centenario de la Asociación de Vecinos de sa Capelleta, celebrado en marzo de este año. El alcalde se deshace en halagos con los mayores, conoce a los cuatro y les ha felicitado personalmente en su casa el día que soplaron las velas de sus 100 años.

"Dionisio, piensa que aquí eres el segundo más joven", bromea Triguero, a quien el centenario responde con un "me vale con poder estar aquí, mayor o joven, eso da igual". La emoción es compartida, Pura confiesa que nunca se habría imaginado llegar a los 104 años "celebrando una fiesta en el Pereyra".

Nacida y criada en Dalt Vila, Purificación Riera Castelló (104 años) es hija del reconocido médico de Formentera Vicent Riera. La vida no se lo puso fácil: perdió a su madre poco después de nacer y a sus ocho hermanos a causa de una epidemia de tuberculosis. Pese a ello, su padre y ella salieron adelante y en los años de dictadura estuvo trabajando como profesora en la Sección Femenina de la Falange. Enseñó a coser y a bordar a generaciones enteras de mujeres de Ibiza. Sobre cómo le han sentado los años a la isla, lo tiene claro: "He visto cambiar mucho Ibiza, pero siempre para bien, me gusta la Ibiza que tenemos".

Pura Riera junto al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. / Toni Escobar

Ahora dedica sus días a pasear, "por Vila en general o por Vara de Rey", pero en la tarde de este sábado no se perderá el desfile de carros que da el pistoletazo de salida a las Festes de la Terra.

De agricultor a Policía Local

A Dionisio Rodrigo Belmar (102 años) no le dan abasto las anécdotas, aunque asegura que hay muchas que no puede contar, se enreda narrando historias de su pasado en Ibiza y de sus tantos oficios. "He tenido muchos trabajos, primero fui agricultor, pero más tarde acabé en la Policía Local de Vila, como agente de tráfico", explica el centenario entre algún que otro "¿Os cuento lo que me pasó una vez?".

Dionisio Rodrigo saludando a Rafael Triguero. / Toni Escobar

Triguero, por su parte, se divierte escuchándole y le recuerda que tiene que salir más a la calle, que eso "es vida". A Antonia y a Pura, sin embargo, se las cruza a menudo, porque aún siguen viviendo en el barrio. "A Antonia me la encuentro mucho en Ca n’Alfredo, ¿verdad? En su mesa siempre hay una cerveza y una coca-cola, ¿de quién creéis que es la cerveza?", pregunta el alcalde, quien acaba confesando que sus encuentros en el restaurante siempre terminan de la misma forma: "Es casi obligatorio, después nos tomamos un chupito".

"Antes todo era más de verdad"

Antonia Serra Ferrer (103 años) recuerda con nostalgia la Ibiza de hace medio siglo. "Ahora los gustos son otros, son diferentes y más artificiales; antes la comida, la música, todo era más natural, más de verdad", reconoce la ibicenca.

Trabajó en la tienda La Bota y es la única de los cuatro centenarios que no tuvo hijos, pero asegura estar "bien rodeada" de su familia. De fiesta y música sabe un poco, trabajó muchos años en Mar Blau, la primera sala de fiestas de la isla, que fundó su hermano Juanito en 1951. "Aquello era una pista de baile, la orquesta estaba bajo un algarrobo y siempre venían artistas buenos, como el Dúo Dinámico o Sara Montiel", cuenta Antonia.

Antonia Serra en el desayuno del Teatro Pereyra. / Toni Escobar

De aquello ya hace muchos años y las cosas han cambiado, pero sus más de 100 años ahora le permiten sacar tiempo para cosas que, según reconoce, nunca habría imaginado probar. "Me paso las tardes pintando y escribiendo poesía, no lo hacía hasta que me hice mayor y me encanta", asegura.

El deseo de Margarita

Mientras avanza el desayuno a la concejala no se le acaban las preguntas, sobre todo habla con Margarita Costa Mezquida (100 años), a quien tiene sentada a su lado. "¿Qué opina de la situación de la mujer ahora, a usted le habría gustado disfrutar de eso?", "¿En qué nota más cambiada la isla?", "¿Qué es lo que más le gusta hacer en su día a día?", son algunas de las inquietudes de Barbado que detiene en seco la conversación cuando escucha una respuesta de Margarita: "¿Cómo que nunca ha salido usted a bailar? Eso no puede ser, tenemos que solucionarlo hoy mismo". La centenaria ríe, pero reconoce que nunca ha sido muy fiestera. Su bisnieta propone una alternativa rápidamente: "No te preocupes, abuela, esta noche vamos a salir al Top 21 todos los amigos, te vienes con nosotros a bailar". Margarita no acepta la invitación al plan de "la juventud" pero le basta con encontrarse "así de bien" muchos años más, ese es su único deseo.

Margarita Costa a punto de disfrutar de un desayuno en el Teatro Pereyra. / Toni Escobar

Cuando acaban el contundente desayuno, los mayores se dan una vuelta por el particular "Cinema Paradiso" de Ibiza, un espacio cultural con años de historias parecidas a los de estos centenarios; todos recuerdan anécdotas -y algún que otro baile- en el Teatro Pereyra.

"Es un placer poder compartir este rato con vosotros cada año, siempre digo que cada uno de vosotros guarda un secreto. Gracias por venir y os aseguro que os seguiré visitando en vuestros cumpleaños, tenéis una vitalidad increíble", admite el alcalde, antes de que los cuatro homenajeados, acompañados de sus familias, abandonen el teatro rumbo a una tarde que, para varios de ellos, terminará como debe terminar en Ibiza por estas fechas: viendo pasar el desfile de carros que da comienzo a las Festes de la Terra.