Convocan una beca de creación artística sobre cultura popular de las Illes Balears
La convocatoria internacional, dotada con 4.000 euros y patrocinada por la Fundació Baltasar Coll, está abierta a artistas de cualquier disciplina hasta el 5 de julio
El Estudi General Lul·lià ha convocado por primera vez una beca internacional de creación artística dedicada a la cultura popular de las Illes Balears "desde una mirada contemporánea". La iniciativa tiene como objetivo, según informan sus organizadores, impulsar la investigación, reinterpretación y difusión del patrimonio popular balear a través de la creación artística actual. La convocatoria está abierta a artistas mayores de 18 años, de cualquier disciplina, que presenten propuestas capaces de establecer un vínculo específico entre su producción artística y la cultura popular de las islas.
Los proyectos deberán incluir, además, una aproximación teórica al tema o aspecto cultural en el que se inspire la obra. La beca está dotada con 4.000 euros y cuenta con el patrocinio de la Fundació Baltasar Coll, que tiene entre sus líneas estratégicas el fomento de la investigación sobre cultura popular. El plazo de presentación de propuestas finaliza el próximo 5 de julio.
En las bases del concurso, el Estudi General Lul·lià advierte de que fenómenos como la industrialización, la globalización, el turismo y la inmediatez del consumo actual están desplazando oficios, usos, costumbres y objetos vinculados a la cultura popular. Por ello, la entidad defiende la necesidad de reconectar este legado con el presente mediante expresiones artísticas contemporáneas, como garantía para su supervivencia.
La convocatoria se inspira también en las recomendaciones de la Convención de la UNESCO de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, entendido como el conjunto de prácticas, conocimientos, expresiones, objetos y espacios que las comunidades reconocen como parte de su identidad cultural.
El programa busca promover proyectos que se aproximen con reflexión, profundidad y respeto a las formas, policromías, usos, materiales, técnicas, conocimientos y expresiones del patrimonio balear. En este sentido, el Estudi General recuerda la huella de Joan Miró, cuya obra dialogó con elementos populares como siurells, figuras de belén, utensilios campesinos y otros objetos que transformó en piezas artísticas, en ocasiones monumentales.
Las candidaturas serán valoradas por un comité formado por tres especialistas en artes, humanidades y cultura popular. La propuesta ganadora se elegirá en función de su valor artístico, su adecuación a los criterios de la convocatoria y el currículum del candidato. La resolución se comunicará a mediados de julio.
El artista seleccionado desarrollará un proyecto original durante dos meses y podrá optar a una residencia en el Estudi General Lul·lià para llevar a cabo su investigación.
Esta beca se suma a otras iniciativas de la entidad para promover el arte contemporáneo, como la beca internacional del Laboratori Llull, dedicada a proyectos vinculados al pensamiento y la obra de Ramon Llull.
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