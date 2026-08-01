Consejos de podólogo para mantener los pies sanos este verano en Ibiza

"Es importante utilizar un calzado todo lo transpirable que se pueda, dentro de la medida de lo posible: si tienes que llevar calzado cerrado, intenta que sea lo más transpirable posible", recomienda el doctor en podología de Ibiza, Antonio Andrades: "Si se puede ir en sandalias mejor y la sandalia siempre tiene que ir atada al tobillo para que el chancleteo no afecte a la queratosis de la piel". En este sentido, destaca que el chancleteo puede terminar generando una "hiperqueratosis": "Un exceso de piel en la zona del talón. Crea un trozo de piel dura hay que tratar en el podólogo".

Sobre el uso de las piscinas destaca que hay que intentar utilizar sandalias "en la mayoría de la superficie posible", para no contagiarse de nada. Asimismo, no solo no recomienda andar descalzo por las posibles infecciones: "Nos estamos encontrando con mucha gente con cosas clavadas en los pies, desde un pelito que se encona y genera un quiste sebáceo, a un cristalito o un trocito de piedra de la playa". En la playa también advierte que hay que tener cuidado: "Hemos tenido ahora esta semana tres personas que habían pisado erizos de mar y hemos tenido que quitar cada púa y no todas salen bien: si se está en una zona de roca, siempre es interesante tener algún tipo de protección como escarpines".

El mayor consejo que da es que a la primera señal de que "hay algo" se acuda a un profesional: "Los pies son los grandes olvidados y la gente viene solamente cuando ya está muy mal en todos los aspectos. Una uña encarnada, un hongo que ya ha pasado a casi todas las uñas…", lamenta el podólogo.

Además, asegura que "la elección del calzado es clave": "En la actualidad se compran zapatillas por número, pero no por la amplitud del pie". El podólogo asegura que es muy importante valorar si el calzado es amplio o no.

Calzados no recomendados

No recomienda zapatos tipo Converse: "Si analizas este calzado biomecánicamente, no tiene ninguna característica buena: punteras duras, plano, rígido, de goma".

Pero tampoco recomienda del todo el calzado contrario tipo barefoot: "Siendo tan amplio y blando, si tienes una pisada normal, neutralizada, puedes hacer la transición a un calzado barefoot y no vas a tener ningún problema, si acostumbras poco a poco a tus pies". En cambio, ante los pies planos o con otras afectaciones advierte que es mejor un calzado "tradicional": "Ese calzado amortigua y contiene un poco el problema".

En cuanto a los tacones: "Si los utilizas de forma muy ocasional, no deberías tener ningún problema, pero no puedes hacer una caminata u ocho horas con un tacón. El tacón lleva un 90% de la carga a la zona delantera y un 10% a la zona trasera", lo cual lamenta que no es saludable para el cuerpo.

Finalmente, asegura que "cualquier zapatilla de mercado, tipo zapatillas runner, pasaría el examen: que sea flexible, ligera y que tenga un contrafuerte lo suficientemente elevado para que sujete bien el talón".