El código postal más caro de España para comprar vivienda está en Ibiza

Ibiza encabeza el ranking de los códigos postales más caros de España para comprar vivienda durante la última década. Según los datos del Portal Estadístico del Notariado, el código postal 07828, correspondiente a Santa Agnès de Corona, en el municipio de Sant Antoni, registró entre 2016 y 2025 un precio medio de 8.455 euros por metro cuadrado en las operaciones de compraventa de vivienda formalizadas ante notario.

El dato sitúa a esta zona del interior de Ibiza por encima de enclaves tradicionalmente asociados al lujo inmobiliario, como San Sebastián, Madrid, Port d’Andratx, Deià o Barcelona. El análisis del Portal Estadístico del Notariado se basa en datos reales de compraventas registradas ante notario en España durante los últimos diez años.

"Esta zona del interior de la isla, caracterizada por un entorno rural y una oferta muy limitada de vivienda, se sitúa por encima de otros enclaves tradicionalmente considerados de lujo", detalla en Portal Estadístico del Notariado sobre Santa Agnès.

Buzones en Santa Agnés. / F. de Lama

Segunda posición para San Sebastián

La segunda posición corresponde al código postal 20007 de San Sebastián, con un precio medio de 8.282 euros por metro cuadrado. Esta zona incluye áreas como el Centro, Miraconcha, La Concha, San Martín o el entorno de Zubieta. El tercer puesto es para el código postal 28001 de Madrid, asociado al distrito de Salamanca, con una media de 8.110 euros por metro cuadrado.

Baleares vuelve a aparecer en la cuarta posición con el código postal 07157 de Port d’Andratx, en Mallorca, donde el precio medio en la última década fue de 7.865 euros por metro cuadrado. Le siguen el 20004 de San Sebastián, con 7.601 euros por metro cuadrado, y el 28006 de Madrid, correspondiente al eje Salamanca-Castellana, Lista y El Viso, con 6.970 euros por metro cuadrado.

El ranking continúa con otro código postal de San Sebastián, el 20005, vinculado al Ensanche y el área comercial, con 6.551 euros por metro cuadrado. En octava posición figura Deià, en Mallorca, con el código postal 07179 y un precio medio de 6.429 euros por metro cuadrado.

Barcelona aparece en noveno lugar con el código postal 08008, correspondiente al área del Eixample, la Dreta de l’Eixample y el entorno de Passeig de Gràcia y Rambla de Catalunya, con 6.369 euros por metro cuadrado.

Formentera, en el décimo puesto

Las Pitiusas vuelven a estar presentes en el décimo puesto, ocupado por el código postal 07870 de la Savina, en Formentera, con un precio medio de 6.363 euros por metro cuadrado. De este modo, Ibiza y Formentera sitúan dos códigos postales entre los diez más caros de España en el periodo analizado.