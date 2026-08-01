Cena buffet y vistas a los fuegos artificiales de las Festes de la Terra

Con motivo de la celebración de las Festes de la Terra, el Hotel Simbad reafirma su vocación de espacio abierto a la isla invitando a residentes y visitantes a disfrutar de dos de las noches más especiales del calendario ibicenco: las festividades de Santa María, el miércoles 5 de agosto, y San Ciriaco, el sábado 8 de agosto.

El hotel ha diseñado dos propuestas de buffet para cenar frente a la bahía de Talamanca y presenciar los castillos de fuegos artificiales con vistas a Dalt Vila.

El 5 de agosto, la velada estará protagonizada por estaciones de show cooking en directo, una amplia variedad de ensaladas frescas, verduras de temporada y una selección de postres caseros a un precio de 25 euros.

El sábado 8 de agosto, la propuesta de buffet combina primeros platos mediterráneos, segundos de carne y pescado, ensaladas, estación de show cooking y postres tradicionales, a un precio de 38 euros.