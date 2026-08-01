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Sucesos
Buscan a un hombre de 82 años con alzhéimer desaparecido en Sant Joan
Antonio Escandell Torres fue visto por última vez este viernes por la tarde en la zona de la finca Can Taronges
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Ibiza
Los servicios de emergencias buscan a Antonio Escandell Torres, un hombre de 82 años que desapareció este viernes, 31 de julio, en el municipio de Sant Joan de Labritja.
Según la alerta difundida por el 112 de Baleares, el hombre fue visto por última vez durante la tarde del viernes en la zona de la finca Can Taronges. Antonio Escandell, de nacionalidad española, padece alzhéimer.
En el momento de su desaparición vestía pantalones largos de color gris y una camisa blanca.
El 112 solicita la colaboración ciudadana para localizarlo. Cualquier persona que lo vea o que pueda aportar información sobre su paradero debe llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.
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