La anatomía abstracta de Landon Metz por primera vez en Ibiza

Hace años que Guillermo Romero Parra le seguía la pista a Landon Metz (1985, Phoenix, Arizona) y por fin, después de muchas conversaciones y de contemplar su obra en múltiples ocasiones, ha logrado cumplir con un deseo que era mutuo: trabajar juntos. «Es la primera vez que Metz expone en España», resalta el director de Parra & Romero sobre la muestra individual del creador estadounidense que la galería madrileña presentará en su sede ibicenca, en el centro de Santa Gertrudis. La inauguración será el próximo 8 de agosto entre las 19 y las 21 horas y contará con la presencia del creador, que reside en Nueva York.

Cuenta el director de la galería que las seis obras de Metz que se verán en el espacio expositivo del Passeig de Santa Gertrudis 9 las ha hecho ex profeso este mismo año para esta exposición, que se podrá visitar hasta el 26 de septiembre.

Son pinturas de gran formato en las que el artista americano innova con respecto a propuestas anteriores. «Metz ha trabajado muchísimo con formas geométricas muy repetitivas, pero es la primera vez que explora en abstracciones del cuerpo humano», asegura. Y es que, al contemplar los cuadros de esta exposición, el espectador percibe cómo emergen de amplios campos de color fragmentos de la anatomía masculina o femenina, creados sin recurrir a los pinceles.

Una de las obras de la muestra. / Parra & Romero

El proceso de creación de estos cuadros, la misma técnica a la que ha recurrido en otras ocasiones, llama la atención por su singularidad. Metz vierte pigmentos muy diluidos sobre el lino de un lienzo sin imprimar o tratar.

Un proceso lento y metódico

«La gravedad, que él va manipulando lentamente a través de movimientos manuales, la absorción de la tela, la humedad, la evaporación y el tiempo» son los elementos que el creador conjuga y que dan como resultado «estas abstracciones muy diluidas del cuerpo humano».

Como explica Romero, se trata de un trabajo lento y metódico realizado a base de superposición de capas de pigmento y que requiere de «una gran destreza y un respeto por el material». Esta forma de crear, en palabras del director de la galería madrileña, «proporciona profundidad», además de «elegancia», a los lienzos del artista norteamericano.

«La obra de Metz parte de una abstracción que no es fría ni decorativa», señala Romero, destacando cómo «su lenguaje abstracto explora la relación entre el azar, el control y las propiedades físicas del pigmento sobre la tela». «Metz ha desarrollado una práctica en la que el propio proceso se convierte en el principal objeto de estudio», se puede leer en la hoja de sala de la exposición.

«Más que representar individuos concretos, las figuras se convierten en espacios desde los que explorar cuestiones como la presencia y la ausencia, la individualidad y la interconexión o la relación entre figura y fondo», destaca el texto sobre las obras que forman parte de la muestra de Parra & Romero.

«Las seis pinturas despliegan grandes campos de color en tensión con zonas de lienzo sin intervenir. Sus composiciones revelan un equilibrio entre aparición y desaparición, peso y ligereza, contenido y vacío», añade.

Hace ya «casi dos décadas» que la propuesta de este creador «se articula en torno a una investigación sobre la relación entre la forma y el campo más amplio del que esta emerge».

La obra de Metz se ha podido contemplar en exposiciones individuales y proyectos site specific en Estados Unidos y en Europa. Su trabajo se ha exhibido en instituciones como el Museo Pietro Canonica de Roma, en 2018; en el MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, en 2025; el Palais des Études des Beaux-Arts de París, en 2022; el Nassau County Museum of Art de Nueva York, en 2020; y la Villa Medici, en Roma en 2017, entre otros. En 2014 fue artista residente en la ADN Collection en Bolzano, en Italia, y en 2019 fue nominado al Prix Jean-François Prat.