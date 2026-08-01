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Sucesos
Controlado un incedio forestal en Ibiza que ha afectado a la zona de s’Alqueria en Santa Eulària
El fuego ha quemado a 0,012 hectáreas de matorral
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Ibiza
La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado este sábado por la tarde de la declaración de un incendio forestal en la zona de s’Alqueria, en el municipio de Santa Eulària, en Ibiza.
Según ha comunicado el departamento autonómico a través de sus redes sociales, el incendio ha sido confirmado a las 19.56 horas y ha sido clasificado con gravedad potencial 0. La rápida actuación de los servicios de emergencia ha permitido atajar rápidamente el fuego, que ha afectado finalmente a 0,012 hectáreas de matorral.La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha dado por controlado el incendio a las 20.40 horas.
En la extinción del fuego han participado medios aéreos y terrestres.
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