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La vegetación se come la pasarela de sa Blanca Dona

La vegetación se come la pasarela de sa Blanca Dona | G. MENDOZA

La vegetación se come la pasarela de sa Blanca Dona | G. MENDOZA

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Ya casi no se puede pasar. La vegetación ha vuelto a invadir la pasarela de sa Blanca Dona. En 2022 el Consell de Ibiza dio por finalizadas unas obras de mantenimiento valoradas en 115.000 euros, que incluyeron el desbroce de las plantas que suponían un peligro para los caminantes. Y ahora, la misma situación se repite años después.

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