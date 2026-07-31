La burocracia deja sin ayuda a un vecino de los apartamentos Don Pepe desalojado desde 2020: "Esto es una ruina. No aguanto más"

En los últimos meses, los vecinos del bloque A de los apartamentos Don Pepe habían recuperado la esperanza con el compromiso de la administración de revertir la declaración de ruina de este edificio y favorecer su rehabilitación. Tras el desalojo por tandas al que se vieron forzados por una orden municipal, entre junio de 2020 y diciembre de 2021, recibieron con alivio la perspectiva de regresar a sus hogares, aunque ya asumían que no iba a ser a corto plazo. Pero, cuando todo el despropósito que han sufrido parecía encarrilado, uno de ellos recibe ahora un mazazo que le condena de nuevo a la ansiedad de la burocracia.

David Tenza fue uno de los miles de españoles que, en 2006, se sumó al boom hipotecario. Se endeudó por 40 años para adquirir su apartamento de 65 metros cuadrados y dos habitaciones en es Codolar. Le convencía su ubicación en primera línea de mar y a escasos minutos de su puesto de trabajo en el aeropuerto, donde es encargado de zona de una empresa de limpieza de aviones.

Sigue pagando religiosamente su hipoteca por un piso en la escalera 2 del edificio, que él y su mujer tuvieron que abandonar forzosamente el 24 de junio de 2020, veinte días después de la primera orden municipal de desalojo de sus vecinos de la escalera 1. Tras la caída de unos cascotes del techo de uno de esos apartamentos, el Ayuntamiento consideró que el edificio sufría daños estructurales que ponían en riesgo la integridad de sus moradores.

Un año y medio después, los vecinos de los otros tres portales del bloque A, todos ellos formados por 10 apartamentos idénticos, revivieron el mismo drama. Los residentes en el otro edificio gemelo que forma esta urbanización, construida a mediados de los años 60, temían correr la misma suerte, pero pudieron seguir en sus viviendas.

Las ayudas

Como el resto de afectados, David y su mujer se han ido beneficiando de una ayuda para el alquiler de una vivienda, financiada por el Govern balear específicamente para estos desalojos, aunque la gestiona el Ayuntamiento de Sant Josep. Como unidad familiar de dos personas, podían optar a un máximo de 900 euros mensuales, pero, hasta junio del año pasado, recibían 700, la misma cantidad que pagaban de renta por su vivienda provisional.

¿700 euros en la misma isla donde se cobran 800 euros por habitación en un piso compartido? Todo el mundo sabe que es una auténtica ganga en Ibiza. "Negocié con el dueño que le pintaría la casa y le haría diversos arreglos, así que me rebajó el precio durante cuatro años", aclara David. Tuvo la gran suerte de que la casa a la que se mudó se encuentra en el bloque B de los Don Pepe, el que se libró de la declaración de ruina, así que conocía de sobra a su actual arrendador.

En principio, a él no le suponía ningún gasto adicional el pago de un alquiler con esta ayuda especial, pero él, al igual que la mayoría de los propietarios desalojados, no se ha librado de la hipoteca. En su caso, de unos 600 euros mensuales.

En junio del año pasado, tras amortizarse los trabajos de pintura y reparaciones que había llevado a cabo, David pasó a pagar 1.000 euros por el alquiler, con lo que la subvención que recibía pudo ampliarse al máximo de 900 euros contemplado para una familia de dos miembros. David comprendió de sobra esa subida, ya que el precio final sigue siendo un chollo en Ibiza: "El propietario de este apartamento vive en un apartamento por el que también paga 1.000 euros. Él es un jubilado y me está haciendo un favor enorme, porque, si me voy, podría estar cobrando 1.800 euros a cualquier otra persona".

Toda esta fortuna, dentro de la incertidumbre que les acompaña tras el desalojo, se acabó. Como en junio se abrió de nuevo la convocatoria de ayudas para estos vecinos, una vez expirada la anterior, debían volver a cumplimentar los trámites. Allí fue cuando David se topó con una realidad que desconocía: "El pliego de condiciones es muy bonito, donde se habla de emergencia social, pero después te encuentras con la letra pequeña".

Los requisitos

Resulta que, en el caso de una pareja, solo puede optar a estas subvenciones si entre los dos no superan unos ingresos anuales de 42.000 euros, descontando la cantidad que pagan de la hipoteca. Se da la circunstancia de que, sin proponérselo, este matrimonio superó en algo más de 3.000 euros ese tope en 2025, con lo que les ha quedado denegada la ayuda después de recibirla todos los años anteriores.

"A mí cada año me suben un poco el sueldo por el convenio. Por otra parte, mi mujer trabaja nueve meses al año y cobra el paro durante tres. En 2024, por unos problemas del SEPE, no cobró en noviembre y diciembre y se lo pagaron todo en enero de 2025", se lamenta. Por si fuera poco, David también está pagando 5.000 euros anuales por los estudios de Farmacia de su hijo en Madrid.

"Yo vivo al día, no soy una persona pudiente. Tengo para pagar mis deudas de hipoteca, mis gastos y ya está. Mi situación no ha cambiado en absoluto respecto a los años anteriores. Ahora me encuentro con que no puedo hacer frente al alquiler y no quiero dejar en la estacada al propietario, un hombre que se ha portado tan bien conmigo. No voy a tener más remedio que entrar a vivir en mi casa si no hay solución. Yo no quiero ayuda de nadie, pero estamos obligados desde el momento en que nos echaron de nuestras viviendas, cuando nadie nos avisó de ningún problema en el registro cuando las compramos. La administración tiene su responsabilidad. Esto es un sinvivir constante y una ruina", se resigna.

El Ayuntamiento

David compareció en el pleno municipal de Sant Josep esta semana para exponer su caso, después de que le rechazaran el recurso que había presentado contra la denegación de su ayuda. El alcalde, Vicent Roig, lamentó que las bases del concurso hubieran causado este problema, mientras que la concejala de Bienestar Social, Marilina Serra, admitía que era una situación "muy injusta": "Es una diferencia de ingresos mínima [respecto al máximo fijado en los requisitos], por tres o cuatro mil euros, se le deja de dar casi 12.000 euros".

El alcalde y la concejala aseguraron en el pleno que estudiarían "con detenimiento" este caso.