Economía
Los turistas gastaron 528 millones de euros en Ibiza y Formentera durante el mes de mayo
La cifra pitiusa es un 12% superior a los 472 millones registrados en el mismo mes de 2025
El gasto realizado por los turistas en Ibiza y Formentera alcanzó los 528 millones de euros en mayo de 2026, un 12 % más que los 472 millones registrados en el mismo mes de 2025, según el informe 'Moment econòmic de les Illes Balears'. El documento agrupa los datos de ambas islas bajo la denominación de Pitiusas y contabiliza tanto a los turistas extranjeros como a los nacionales.
Durante el año pasado, el gasto turístico total en las Pitiusas alcanzó los 4.548 millones de euros en 2025, frente a los 4.334 millones registrados en 2024, lo que supone un aumento del 4,9% interanual. El incremento se enmarca en un contexto de récord histórico para el conjunto del archipiélago balear, impulsado principalmente por el turismo internacional.
Este 2026, durante el primer mes de la temporada, las Pitiusas registraron el mayor crecimiento porcentual del gasto turístico entre los territorios analizados. En Menorca, el desembolso aumentó un 10,2%, al pasar de 197 a 218 millones de euros, mientras que en Mallorca creció un 8,8%, desde los 1.860 hasta los 2.023 millones.
En el conjunto de Baleares, el gasto turístico aumentó un 9,5% en mayo y acumuló 5.861 millones de euros durante los cinco primeros meses de 2026. El gasto medio por turista se situó en ese periodo en 1.142 euros, un 3 % más que un año antes.
El desembolso medio por turista y día alcanzó los 219 euros entre enero y mayo, con un incremento interanual del 4,4 %, de acuerdo con los datos recogidos por la Vicepresidencia Primera y conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.
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