Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: "Son tres años de una tomadura de pelo del Gobierno central"

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, no dudó en señalar al Gobierno central para explicar el retraso en la instalación de un campo de boyas ecológicas en la bahía de Talamanca: "Ha sido una auténtica vergüenza". Apuntó que el Ayuntamiento ha trabajado en este proyecto desde el inicio de la legislatura con la esperanza en que el Ejecutivo de España colaborase: "Son tres años de una gran tomadura de pelo". Por lo tanto, lamentó haber anunciado la puesta en marcha de esta iniciativa durante años sin que se haya podido poner en práctica.

Triguero explicó que la falta de entendimiento no ha sido por culpa del equipo de gobierno municipal, que redactó "multitud de escritos poniendo de manifiesto al Gobierno de España y al Ministerio de Transición Ecológica de la importancia de este campo de boyas y de regular y ordenar el impacto sobre la posidonia del descontrol de fondeo que tenemos". El alcalde añadió que estos intentos por sacar adelante el proyecto llegaron al punto de que él mismo y el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé se reunieron "presencialmente con directores generales y secretarios de Estado".

El Gobierno se retira del proyecto

Triguero señaló que estos esfuerzos acabaron el 30 de abril, cuando "después de falta de respuesta en muchas ocasiones", el Consistorio recibió una notificación de que el Gobierno no iba a ejecutar el proyecto. "Son tres años perdidos porque lo podrían haber dicho el primer día, el primer mes o el primer año de mandato", insistió el primer edil, que confiaba en que la existencia de "una subvención cuantiosa por parte de Europa para desarrollar este campo de boyas" acelerase los trámites. Antoni Mercant, el director general de Puertos y Transporte Marítimo de Balears, corroboró palabra por palabra la versión de los hechos que ofreció el alcalde de Ibiza: "No deberíamos estar hablando de un proyecto a ejecutar o un proyecto en ejecución, sino de uno ya ejecutado".