Tres villas de lujo a la venta en Ibiza por hasta 28 millones de euros: así son las mansiones más exclusivas de la isla

El mercado inmobiliario de alta gama en Ibiza no deja de batir récords. En la isla operan ya más de 240 inmobiliarias. De entre toda esa oferta, tres agencias tienen ahora mismo en cartera tres de las villas más caras de la isla: propiedades en primera línea de mar o en urbanizaciones cerradas con precios que van de los 9,9 a los 28 millones de euros.

Piscina, vistas al Mediterráneo y un perfil de comprador claramente internacional son el denominador común de las tres empresas especializadas. Pero hay un matiz que las separa y que pesa, y mucho, en el bolsillo de quien compre: no todas tienen licencia turística en vigor para poder alquilarse legalmente en verano.

La más cara: 28 millones en es Figueral y con licencia turística

La propiedad más costosa está en es Figueral, en Eulària, y la comercializa Ibiza Prestige Properties por 28 millones de euros. Es una finca de 819 m² construidos en una parcela de 21.987 m², con siete dormitorios y nueve baños, todos con terraza propia.

Villa a la venta en Es Figueral. / Prestige Properties

La inmobiliaria la describe como una propiedad "única", construida en 1979 y renovada después "con materiales de alta calidad" y tecnología "de última generación". Está en primera línea de mar, con acceso directo a través de una cueva natural, frente a una reserva marina protegida donde solo se permiten deportes acuáticos no motorizados, como el paddle surf.

Entre sus instalaciones destacan un gimnasio, una zona de spa con sala de masajes, un cine privado y una infinity pool con cocina exterior y horno de pizza. Es, además, la única de las tres con licencia turística de alquiler ya concedida, un dato que la agencia resalta de forma explícita.

Roca Llisa: casi 10 millones por una villa con vistas a Formentera

La segunda propiedad por precio la ofrece Engel & Völkers en Roca Llisa, una de las urbanizaciones privadas y con mayor vigilancia más buscadas de la isla. Su precio es de 9.995.000 euros por 360 m² construidos en una parcela de 1.564 m², en tres niveles, con ocho dormitorios y seis baños.

Villa de lujo en Roca Llisa. / Engel&Völkers

La agencia alemana la presenta como una villa "extraordinaria" y "atemporal", con vistas que se extienden "sobre el resplandeciente Mediterráneo hasta Formentera". Dispone de una suite principal con vistas al mar, piscina interior, baño de vapor, infinity pool en el exterior, cocina de verano y dos plazas de aparcamiento cubiertas. Engel & Völkers no menciona licencia turística en su descripción.

Villa Marea, en Santa Eulària: con embarcadero privado

La tercera, comercializada por Las Villas Ibiza, se llama Villa Marea y está en primera línea de mar en el propio núcleo de Santa Eulària des Riu, a pocos pasos del centro. Su precio es de 12 millones de euros por una vivienda de 556 m² construidos en una parcela de 2.495 m², con cinco dormitorios —cada uno con entrada independiente desde el jardín y baño en suite—, seis baños y dos plazas de garaje.

Villa en Santa Eulària. / Las Villas Ibiza

La inmobiliaria la califica como una villa "exclusiva" y "extraordinaria", con una piscina con cascada y hasta tres chimeneas repartidas entre el salón, uno de los dormitorios y una terraza. Su gran singularidad es un pequeño embarcadero privado frente a la propiedad que permite acceder al mar en barco, algo que la agencia define como "muy poco habitual" en Ibiza.

En licencia turística, Villa Marea queda en un punto intermedio: hoy no dispone de ella, aunque la inmobiliaria indica que existe "la posibilidad de solicitar" una en el futuro. Mientras tanto, sí puede destinarse ya al alquiler de larga estancia o por temporadas, una fórmula habitual en Ibiza para rentabilizar un inmueble mientras se tramita el permiso turístico.

Tres villas, mismo lenguaje

Las tres fichas comparten un mismo lenguaje comercial, cargado de adjetivos como "impresionante", "espectacular" o "único", habituales en el real estate de lujo de la isla. Pero las diferencias de fondo —la licencia turística, el tamaño de la parcela o el tipo de acceso al mar— son las que marcan el precio final y el comprador al que se dirige cada propiedad: uso propio, alquiler vacacional o pura inversión patrimonial.