Los trabajadores desconvocan la huelga de recogida de basura en Sant Antoni tras alcanzar un acuerdo: se inmovilizarán los camiones que no sean seguros

Los trabajadores de la UTE Portmany, encargada del servicio municipal de limpieza, recogida de residuos y jardinería de Sant Antoni, han llegado a un acuerdo este viernes, 31 de julio, con las empresas que integran esta unión temporal y con el Ayuntamiento de Sant Antoni para desconvocar la huelga indefinida que, inicialmente, estaba prevista para el próximo 10 de agosto, a partir de las 5.45 horas.

El acuerdo, que ya se ha firmado, llega tras unas intensas negociaciones entre las distintas partes implicadas. Después de someterse, por primera vez, a la mediación de la oficina de Ibiza del Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib), el pasado martes, 29 de julio, no se alcanzó un acuerdo tras unas cinco horas de reunión. Sin embargo, después de esta toma de contacto, Miguel Pardo, secretario de Organización de CCOO del Hábitat de les Illes Balears, aseguraba que las posturas ya estaban cerca: "Ya existe una propuesta para desconvocar la huelga".

Eran varias las mejoras que reclamaban los cerca de 80 empleados que integran la UTE Portmany. Una de sus principales reivindicaciones era el mal estado de varios de los vehículos con los que trabajan. En este sentido, el acuerdo contempla un cambio en la manera de proceder, según ha explicado Sergio Sánchez Prats, jardinero de la UTE Portmany y delegado de prevención.

"El nuevo protocolo de control de vehículos establece que, en cuanto se detecte una deficiencia o un elemento de seguridad en mal estado, el vehículo será inmovilizado de forma inmediata y se comunicará la incidencia al Ayuntamiento. Una vez consideremos que las deficiencias están subsanadas, se notificará de nuevo al Consistorio y al comité de empresa. De este modo, el Ayuntamiento tendrá un control directo de la situación a través de la información que le proporcionemos. Además, a partir de ahora, el comité de empresa asumirá la responsabilidad sobre el control de los pedidos, los informes, las fechas en las que se solicitarán y todo lo relacionado con su almacenamiento".

Algunos asuntos se abordarán en la próxima reunión

A pesar de la desconvocatoria de la huelga indefinida, Sánchez reconoce que hay una serie de asuntos que "se han pactado para la próxima reunión", por lo que las negociaciones no han llegado todavía a su punto final.

Entre ellos se encuentra la actualización del Plan de Igualdad, que actualmente está siendo revisado por Inspección. "Ahora mismo no podemos negociar nada, pero lo llevaremos a la próxima reunión", explica Sánchez.

"Ahora mismo hay trabajadores que están haciendo dos recorridos y no puede ser"

También está previsto que, en la próxima reunión sobre seguridad y salud, se realice un estudio sobre la sobrecarga en los puestos de trabajo. "Ahora mismo hay personas que están haciendo dos recorridos por falta de personal o por otros motivos, y eso no puede ser", señala. Además, el delegado de prevención indica que el comité ha solicitado a la empresa que, a partir de ahora, publique las actas el mismo día en que se celebren las reuniones.

En relación con los casos de acoso —el pasado 17 de junio se denunciaron dos situaciones en las que falló el canal ético—, Sánchez explica que están a la espera de que se emita el informe psicosocial. "A partir de ahí, actuaremos desde el comité de prevención", apunta. Asimismo, de aquí a final de año se impartirá un curso a los encargados de la empresa para que conozcan distintos aspectos de su funcionamiento y actúen conforme a las normas establecidas y a las competencias que tienen asignadas.

Finalmente, Sánchez lanza un mensaje de agradecimiento tanto al Ayuntamiento como al Tamib "por el buen hacer y la disponibilidad durante las negociaciones".

CCOO hace una valoración "positiva" del acuerdo alcanzado

Por su parte, CCOO valora el acuerdo alcanzado: "Esto nos permite avanzar en cuestiones fundamentales para la plantilla y ha sido posible gracias a la unidad, el apoyo y la movilización de las trabajadoras y los trabajadores de la UTE Portmany, junto con la acción y la negociación sindical".

El sindicato agrega: "La organización y la movilización de la plantilla han demostrado, una vez más, que son herramientas fundamentales para defender los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. Seguiremos realizando un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los compromisos adquiridos y trabajando para garantizar que las medidas acordadas se materialicen y supongan mejoras reales para toda la plantilla".

Todo ello, después de que el pleno de Sant Antoni aprobara el pasado jueves, 30 de julio, una subida salarial del 2,5 % para los trabajadores de la UTE Portmany durante el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2026. La concejala de Limpieza, Pepita Torres, detalló en la misma sesión ordinaria que el incremento será del 1,35 % entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 y del 1,52 % entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.