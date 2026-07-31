Santa Eulària limpiará 1.000 imbornales para prevenir inundaciones antes del otoño

El Ayuntamiento de Santa Eulària iniciará el próximo lunes, 3 de agosto, una campaña intensiva de limpieza de los imbornales de la red municipal para eliminar la suciedad que podría dificultar la recogida del agua de lluvia y provocar inundaciones en las calles.

Los trabajos se prolongarán hasta el 11 de septiembre y se enmarcan en el Plan Especial de limpieza de Imbornales y redes de pluviales. Durante este periodo, se llevarán a cabo 30 jornadas de limpieza, con un total de 98 actuaciones en calles, tramos y puntos de la red de aguas pluviales y desagües de los diferentes núcleos del municipio.

La campaña comenzará en es Canar y Santa Eulària y se irá desplazando por el resto de núcleos durante las próximas semanas. Para realizar las tareas se emplearán un camión de impulsión-succión y una furgoneta hidrolimpiadora, además de operarios especializados, herramientas, equipos de protección individual y los elementos de señalización viaria necesarios, detalla el equipo de gobierno municipal.

Operario limpia los sumideros de Santa Eulària. / Ayuntamiento de Santa Eulària

El objetivo de los trabajos es retirar la suciedad, las hojas y los papeles que se acumulan en el interior de los imbornales y que pueden dificultar la recogida del agua en los días de lluvia. Esta acumulación de residuos puede reducir la capacidad de drenaje de la red y llegar a provocar inundaciones en las calles.

145 kilómetros de red y un millar de imbornales

La actuación permitirá también limpiar los residuos depositados en las tuberías para que estas recuperen su capacidad hidráulica de transporte. La red municipal de alcantarillado de Santa Eulària cuenta con unos 145 kilómetros de longitud y alrededor de un millar de imbornales.

A lo largo del año se realizan dos campañas preventivas de limpieza de estas infraestructuras. Estas actuaciones se compaginan con los trabajos correctivos diarios, entre ellos la eliminación de atascos en colectores y la inspección preventiva de pozos y tuberías.

El Ayuntamiento recuerda que el mantenimiento de la red depende también, en muchos casos, de la concienciación ciudadana y del uso correcto de los imbornales. Por este motivo, pide evitar que se arrojen suciedad, vertidos o papeles, ya que estos residuos pueden provocar atascos y malos olores en las calles.