Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación en IbizaEntrevista Statuas d SalIncendio junto al aeropuertoModa en Ibiza
instagramlinkedin

El tiempo

Samuel Biener, meteorólogo, sobre el eclipse solar en Ibiza: "Podría coincidir con un cambio de tiempo"

Ibiza espera uno de los grandes fenómenos astronómicos del verano con la incógnita de cómo estará el cielo al atardecer

Duración de la totalidad y porcentaje de oscurecimiento durante el eclipse de Sol del 12 de agosto.

Duración de la totalidad y porcentaje de oscurecimiento durante el eclipse de Sol del 12 de agosto. / IGN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Ibiza ya mira al cielo, pero todavía no sabe qué verá el 12 de agosto. El eclipse solar se acerca como uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano y la pregunta empieza a repetirse entre quienes se preparan para disfrutar del acontecimiento: ¿hará buen tiempo o aparecerán nubes justo en el momento más esperado?

Por ahora, la previsión no permite albergar certezas. Todavía quedan demasiados días para saber con fiabilidad cómo estará el cielo en la isla durante la tarde del eclipse. Sin embargo, las primeras tendencias analizadas por Meteored dejan una idea clara: la semana del fenómeno podría coincidir con un cambio de tiempo en España.

Eclipse total en Ibiza: cuatro claves para verlo sin riesgos

Eclipse total en Ibiza: cuatro claves para verlo sin riesgos

Sergio G. Cañizares

El meteorólogo Samuel Biener señala que el eclipse "podría coincidir con un cambio de tiempo". No significa que vaya a llover ni que el cielo vaya a estar cubierto en Ibiza, pero sí introduce una dosis de suspense en una cita astronómica que muchos esperan desde hace meses.

Según el análisis de Meteored, agosto comenzará con temperaturas anormalmente altas en la vertiente mediterránea, con valores que podrían situarse entre tres y seis grados por encima de la media. Para la semana del eclipse, del 10 al 16 de agosto, las temperaturas seguirían por encima de lo habitual, aunque de forma más moderada, entre uno y tres grados.

Gafas para el eclipse en la Multióptica Dr Marí

Gafas para el eclipse en la Multióptica Dr Marí. / Marcelo Sastre

La incertidumbre aparece en el apartado de las precipitaciones. Los mapas no dibujan todavía un escenario claro, pero Meteored apunta que esa semana podría ser un punto de inflexión. Las altas presiones podrían mantenerse y dejar una tarde favorable para observar el eclipse, o podría adelantarse cierta inestabilidad con la llegada de bolsas de aire frío.

En Ibiza, el detalle será clave. El eclipse tendrá lugar durante el atardecer, con el sol ya muy bajo sobre el horizonte. Eso significa que no hará falta una borrasca ni un cielo completamente cubierto para arruinar la observación: bastaría una franja de nubes en el momento menos oportuno.

La respuesta llegará más adelante

Meteored insiste en que habrá que esperar al menos hasta la próxima semana para tener una idea más clara de lo que puede ocurrir el 12 de agosto. A estas alturas, cualquier previsión concreta para Ibiza sería demasiado arriesgada.

Mapa de calor de la isla de Ibiza de TresEclipses.

Mapa de calor de la isla de Ibiza de TresEclipses. / TresEclipses.

Lo único que parece más probable, de momento, es que el calor seguirá siendo protagonista en los días previos y que la atmósfera empezará a mostrar señales de cambio conforme avance la primera quincena de agosto.

Noticias relacionadas y más

El eclipse promete ser uno de los grandes momentos del verano en la isla. El tiempo, sin embargo, todavía no ha dicho su última palabra. Para saber si Ibiza tendrá una tarde despejada para mirar al cielo —siempre con gafas homologadas— habrá que esperar un poco más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
  2. Llama la atención
  3. El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
  4. Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
  5. El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
  6. La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
  7. Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni
  8. El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él': el vídeo viral de un niño en Ibiza

Samuel Biener, meteorólogo, sobre el eclipse solar en Ibiza: "Podría coincidir con un cambio de tiempo"

Samuel Biener, meteorólogo, sobre el eclipse solar en Ibiza: "Podría coincidir con un cambio de tiempo"

Ojo al eclipse: "La retina puede dañarse sin dolor durante el eclipse y los síntomas aparecer horas después"

Ojo al eclipse: "La retina puede dañarse sin dolor durante el eclipse y los síntomas aparecer horas después"

Una nueva sentencia da la razón a los vecinos y anula la autorización de la cantera de ses Planes en Ibiza

Una nueva sentencia da la razón a los vecinos y anula la autorización de la cantera de ses Planes en Ibiza

Tres villas de lujo a la venta en Ibiza por hasta 28 millones de euros: así son las mansiones más exclusivas de la isla

Tres villas de lujo a la venta en Ibiza por hasta 28 millones de euros: así son las mansiones más exclusivas de la isla

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Más crecimiento en Ibiza: los visados de vivienda crecen un 29,4 % hasta mayo

Más crecimiento en Ibiza: los visados de vivienda crecen un 29,4 % hasta mayo

Las noches de es Cubells vuelven a llenarse de música, velas y humor en agosto

Las noches de es Cubells vuelven a llenarse de música, velas y humor en agosto

Saborea Ibiza y Formentera: suscríbete gratis a la newsletter de Gastronomía de Diario de Ibiza

Saborea Ibiza y Formentera: suscríbete gratis a la newsletter de Gastronomía de Diario de Ibiza
Tracking Pixel Contents