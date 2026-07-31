Samuel Biener, meteorólogo, sobre el eclipse solar en Ibiza: "Podría coincidir con un cambio de tiempo"

Ibiza ya mira al cielo, pero todavía no sabe qué verá el 12 de agosto. El eclipse solar se acerca como uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano y la pregunta empieza a repetirse entre quienes se preparan para disfrutar del acontecimiento: ¿hará buen tiempo o aparecerán nubes justo en el momento más esperado?

Por ahora, la previsión no permite albergar certezas. Todavía quedan demasiados días para saber con fiabilidad cómo estará el cielo en la isla durante la tarde del eclipse. Sin embargo, las primeras tendencias analizadas por Meteored dejan una idea clara: la semana del fenómeno podría coincidir con un cambio de tiempo en España.

Sergio G. Cañizares

El meteorólogo Samuel Biener señala que el eclipse "podría coincidir con un cambio de tiempo". No significa que vaya a llover ni que el cielo vaya a estar cubierto en Ibiza, pero sí introduce una dosis de suspense en una cita astronómica que muchos esperan desde hace meses.

Según el análisis de Meteored, agosto comenzará con temperaturas anormalmente altas en la vertiente mediterránea, con valores que podrían situarse entre tres y seis grados por encima de la media. Para la semana del eclipse, del 10 al 16 de agosto, las temperaturas seguirían por encima de lo habitual, aunque de forma más moderada, entre uno y tres grados.

Gafas para el eclipse en la Multióptica Dr Marí. / Marcelo Sastre

La incertidumbre aparece en el apartado de las precipitaciones. Los mapas no dibujan todavía un escenario claro, pero Meteored apunta que esa semana podría ser un punto de inflexión. Las altas presiones podrían mantenerse y dejar una tarde favorable para observar el eclipse, o podría adelantarse cierta inestabilidad con la llegada de bolsas de aire frío.

En Ibiza, el detalle será clave. El eclipse tendrá lugar durante el atardecer, con el sol ya muy bajo sobre el horizonte. Eso significa que no hará falta una borrasca ni un cielo completamente cubierto para arruinar la observación: bastaría una franja de nubes en el momento menos oportuno.

La respuesta llegará más adelante

Meteored insiste en que habrá que esperar al menos hasta la próxima semana para tener una idea más clara de lo que puede ocurrir el 12 de agosto. A estas alturas, cualquier previsión concreta para Ibiza sería demasiado arriesgada.

Mapa de calor de la isla de Ibiza de TresEclipses. / TresEclipses.

Lo único que parece más probable, de momento, es que el calor seguirá siendo protagonista en los días previos y que la atmósfera empezará a mostrar señales de cambio conforme avance la primera quincena de agosto.

El eclipse promete ser uno de los grandes momentos del verano en la isla. El tiempo, sin embargo, todavía no ha dicho su última palabra. Para saber si Ibiza tendrá una tarde despejada para mirar al cielo —siempre con gafas homologadas— habrá que esperar un poco más.