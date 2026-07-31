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Rescatadas ocho personas en una patera a 16 millas de Ibiza

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han intervenido este viernes en el operativo, desarrollado al este de la isla

Imagen de archivo de pateras en Ibiza.

Imagen de archivo de pateras en Ibiza. / JA RIERA

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Redacción Ibiza

Ibiza

Un total de ocho personas de origen magrebí han sido rescatadas durante la mañana de este viernes, 31 de julio, cuando se encontraban en el mar a unas 16 millas náuticas al este de la isla de Ibiza.

El rescate se ha producido alrededor de las 11.20 horas, según la información facilitada sobre el operativo. En la intervención han participado efectivos de Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Sant Josep.

Los servicios de emergencia se han desplazado hasta la zona en la que se encontraban las ocho personas para proceder a su auxilio y traslado a un lugar seguro.

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Por el momento, no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias en las que fueron localizadas, las características de la embarcación en la que viajaban o el tiempo que llevaban en el mar. El operativo se suma a las intervenciones que realizan habitualmente Salvamento Marítimo y la Guardia Civil en aguas próximas a las Pitiusas para auxiliar a embarcaciones que se encuentran en situación de riesgo.

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