El PSOE critica el rechazo a habilitar el Centro Social y Cultural de San Agustín como espacio para las personas mayores

El grupo municipal socialista de Sant Josep lamenta que el equipo de gobierno del Partido Popular, con el apoyo de Vox, rechace la puesta en funcionamiento del Centro Social y Cultural de Sant Agustí como espacio municipal de referencia para las personas mayores. El PSOE indica en un comunicado que su propuesta parte de que Sant Agustí dispone de una equipación municipal que ya está adaptada y que puede acoger actividades y servicios dirigidos a las personas mayores. Por lo que no hay necesidad de construir un nuevo centro ni de abordar grandes obras de adaptación.

La iniciativa socialista proponía poner este espacio en funcionamiento, desarrollar una programación estable de actividades sociales, culturales y de envejecimiento activo, principalmente en horario diurno y de lunes a viernes. Además, planteaba iniciar los trámites necesarios para la licitación del servicio de dinamización y atención del centro.

La concejala responsable del equipo de gobierno justificó este jueves en el pleno municipal el voto contrario con el argumento de que no entendía por qué esta iniciativa se tenía que desarrollar en Sant Agustí y que otros núcleos del territorio tienen necesidades similares. Sin embargo, el grupo socialista considera que este razonamiento no justifica rechazar la propuesta. Que otros pueblos o núcleos de Sant Josep también necesiten recursos para las personas mayores no significa que no se pueda actuar allá donde ya existe una equipación municipal disponible y preparada. Si otros lugares también lo necesitan, también se puede estudiar, pero no se puede utilizar este argumento como una excusa para no poner en funcionamiento una equipación que ya tenemos en Sant Agustí.

Servicios y conceptos diferentes

El hecho que el Ayuntamiento tenga prevista la construcción o puesta en marcha de un centro de día en Sant Josep no impide que se puedan impulsar otros recursos municipales para las personas mayores en otros núcleos, consideran los socialistas, y señalan que son servicios y conceptos diferentes y pueden ser perfectamente complementarios con su utilización por parte otras entidades sociales de Sant Agustí, puesto que los horarios no serían incompatibles. Esta fue otra de las razones por las que el PP justificó su voto en contra.

El PSOE considera especialmente difícil de entender el voto en contra del PP y Vox porque la propuesta no planteaba construir una nueva equipación, sino aprovechar un edificio municipal existente y ponerlo al servicio de la ciudadanía. El partido insiste en que no pedía un centro de día; sino adecuar un centro ya existente para poner al servicio de las personas mayores que lo necesitaran, de Sant Agustí y de otros pueblos del municipio. Se trataría de un centro como espacio de convivencia, de lugar de encuentro, de envejecimiento activo y de participación social.

El PSOE lamenta que una propuesta centrada en las personas mayores y en el aprovechamiento de los recursos públicos disponibles se haya convertido en una cuestión territorial. Tampoco pedía que Sant Agustí tenga más que nadie y solicitaba que una equipación municipal que ya existe y que ya está adaptada pueda tener un uso estable para las personas mayores. Si otros núcleos necesitan espacios parecidos, el partido también se muestra dispuesto a hablar y a trabajar.

Los socialistas consideran que las personas mayores no pueden continuar esperando mientras se buscan excusas. Afirman que se trataba de votar a favor de una propuesta viable a corto plazo y totalmente compatible con proyectos futuros que se quieran ejecutar, pero que su tramitación se alargará en el tiempo.