Protección del territorio en Ibiza: nueva indemnización en Roca Llisa, esta vez de 5,7 millones, por la Ley Carbonero

El Govern balear pagará 5.796.307 euros a las entidades Bel Air Country Club SL y Roca Llisa Village Development SL por una nueva resolución judicial relacionada con la desclasificación de terrenos en la urbanización Roca Llisa, en Santa Eulària. La Comunidad Autónoma ya ha abonado más de 380 millones de euros como consecuencia de varias sentencias urbanísticas vinculadas a la aplicación de la Ley 4/2008, popularmente conocida como Ley Carbonero, mientras que todavía están pendientes varios litigios en los que se le reclaman hasta 210 millones de euros en compensación por la desclasificación de suelos urbanos. En concreto, en el caso de Roca Llisa ya son casi 46 millones correspondientes a trece sentencias relacionadas con la aplicación de este texto legal.

El Consell de Govern informa que ha concedido al conseller de Economía, Hacienda e Innovación la autorización previa para aprobar una ampliación de crédito solicitada por la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad. El expediente permitirá atender el pago de la indemnización fijada por el auto número 33/2026, dictado el 9 de marzo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

La resolución se dictó en la pieza de ejecución 07/2025, derivada del procedimiento ordinario 696/2018, promovido por Bel Air Country Club y Roca Llisa Village Development contra el Govern balear por responsabilidad patrimonial.

Aprobada por el Govern socialista de Antich

La Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears, fue aprobada durante el Govern presidido por Francesc Antich e impulsada por el entonces conseller socialista de Obras Públicas, Jaume Carbonero. La norma amplió varias áreas de especial protección de Ibiza y estableció que los terrenos incluidos en esos ámbitos pasaran a tener la clasificación de suelo rústico con el régimen de protección correspondiente.

En el caso de Roca Llisa, varios terrenos que anteriormente figuraban como urbanizables quedaron clasificados como suelo rústico protegido y Área Natural de Especial Interés. Las empresas propietarias acudieron posteriormente a los tribunales para reclamar indemnizaciones por la pérdida de sus derechos urbanísticos.

Las condenas relacionadas con esta urbanización se remontan, al menos, a 2016. En junio de 2018, el Tribunal Supremo confirmó dos resoluciones que obligaban al Govern a pagar indemnizaciones de 9,7 y 5,3 millones de euros, además de los intereses y las costas, a propietarios de terrenos desclasificados en Roca Llisa.

En noviembre de ese mismo año, el Consell de Govern autorizó el pago de 17.079.598 euros correspondiente a cuatro sentencias firmes dictadas por el TSJB como consecuencia de la aplicación de la Ley Carbonero en la urbanización de Santa Eulària.

La nueva partida presupuestaria llega después de que Bel Air Country Club y Roca Llisa Village Development presentaran un recurso de reposición contra el auto de marzo que fijó la indemnización en unos 5,8 millones. Las sociedades solicitaron que se triplicara la cantidad establecida judicialmente, según publicó Diario de Ibiza el pasado 19 de julio.

La nota difundida por el Govern no hace referencia a ese recurso y señala que la ampliación de crédito aprobada permitirá atender el importe de 5.796.307 euros establecido en el auto del TSJB.