Primer fin de semada de agosto en Ibiza: baja el tráfico de aviones en el aeropuerto

La actividad en la única pista del aeropuerto de Ibiza habilitada para el aterrizaje y despegue de aviones baja durante este primer fin de semana de agosto con respecto al mismo periodo del año pasado. Llegarán menos vuelos, aunque eso no significa que pasen por la terminal menos pasajeros porque el número final dependerá tanto del tamaño de la aeronave como del nivel de ocupación de cada una de ellas, por lo que la cifra final se conocerá ya en septiembre.

En cualquier caso, y según la información facilitada por Aena, los profesionales de la terminal se enfrentan a tres días, de viernes a domingo, intensos. En total, el gestor de los aeropuertos de interés general tiene programados un total de 1.383 vuelos en estas tres jornadas, 17 menos que hace un año, cuando se contabilizaron 1.400.

La jornada con más movimiento en la pista será este sábado, cuando están programados 508 movimientos (se contabilizan tanto los aterrizajes como los despegues). El año pasado, el día con más vuelos fue la del sábado 2 de agosto con 496.

El segundo día más activo de este inicio de agosto será el domingo, con 438 operaciones, sólo una menos que este viernes último día de julio, este viernes.

El tráfico programado en estos días en los tres aeropuertos refleja la diferente incidencia que en cada una de las islas tiene la industria turística. En Menorca, una isla de mayor tamaño que Ibiza (696 por 571 kilómetros cuadrados), se esperan estos tres días 578 vuelos, menos de la mitad que los programados en es Codolar (1.383).

Mientas tanto, en Mallorca, con 3.178 kilómetros cuadrados y una potente industria turística, Aena informa de que está previsto un total de 3.178 operaciones, tanto de aterrizaje como de despegue. Por cierto, y con respecto a esta terminal, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible modificará su nombre oficial, que pasará a ser aeropuerto de Palma-Mallorca.