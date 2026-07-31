Una nueva sentencia da la razón a los vecinos y anula la autorización de la cantera de ses Planes en Ibiza

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha anulado la autorización concedida en diciembre de 2022 al proyecto de actualización del plan de restauración de la cantera de Ses Planes, en Santa Eulària, por haberse aprobado sin un nuevo estudio de impacto ambiental que reflejara la situación de la explotación y de su entorno. La resolución, la segunda en poco tiempo contra esta instalación minera, afecta también a la incorporación de una planta de hormigón y otra de aglomerado asfáltico como "establecimientos de beneficio" vinculados a la actividad minera.

La sentencia, fechada el 22 de julio, estima el recurso presentado por un particular contra la Comunidad Autónoma y la empresa Hermanos Parrot, explotadora de la cantera, y anula la resolución del conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del 12 de diciembre de 2022. El fallo no impone las costas procesales porque el tribunal aprecia "serias dudas de hecho y de derecho" debido a la complejidad de las cuestiones analizadas.

La Asociación de Afectados por la Cantera de Ses Planes recuerda en una nota, en la que facilitan la sentencia, que esta resolución se suma a otra sentencia dictada por la misma Sala a mediados de julio, que estimó en términos similares el recurso interpuesto por la propia entidad contra la misma autorización. Según explica la asociación en su nota, los dos pronunciamientos anulan de nuevo el proyecto, que ya había quedado sin efecto en 2018 por un defecto en su tramitación.

Argumentos de la nueva sentencia

El principal argumento de la nueva sentencia es el "notable desfase temporal" entre la aprobación del proyecto, en diciembre de 2022, y el estudio de impacto ambiental en el que se sustentó, presentado en 2012 y sometido a información pública durante 2014. Para la Sala, la Administración autonómica prescindió de elaborar un nuevo estudio, o al menos de actualizar el existente, al considerar que únicamente estaba ejecutando una sentencia anterior que había anulado la autorización de 2015.

El tribunal rechaza ese planteamiento y señala que la autorización de 2022 no constituía un simple acto de ejecución de sentencia, sino "un nuevo acto autónomo e independiente" que debía someterse a control judicial con arreglo a las circunstancias existentes en el momento de su aprobación. La resolución de 2018 había anulado la autorización precedente porque la información pública no incluyó toda la documentación del proyecto, pero la Sala considera que la posterior tramitación no podía mantener indefinidamente la validez del documento ambiental inicial.

Imagen aérea de la cantera. / Diario de Ibiza

La sentencia recoge las advertencias formuladas durante la tramitación por el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza. El Consistorio consideró "inaceptable" que las administraciones afectadas, los ciudadanos y los residentes tuvieran que evaluar en 2021 documentación redactada aproximadamente nueve años antes, al entender que no reflejaba el estado real de la actividad ni incorporaba las evaluaciones, mediciones, simulaciones y normas vigentes en ese momento.

"Desatendió" las consideraciones de Consell y Ayuntamiento

La Sala concluye que la Comunidad Autónoma "no solo prescindió de la más que razonable y necesaria elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental", sino que convirtió la nueva tramitación "en algo puramente formal" y desatendió las consideraciones formuladas por el Ayuntamiento y el Consell de Ibiza.

El TSJB considera que esta actuación no respetó el principio de precaución o cautela previsto en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige adoptar medidas para evitar daños irreversibles. La sentencia recuerda que el estudio de impacto ambiental es precisamente el instrumento destinado a evaluar los posibles riesgos futuros de un proyecto.

Según la resolución, el documento empleado no mostraba la realidad actual de la cantera ni de su entorno, sino la situación existente prácticamente una década antes. El tribunal destaca que la actividad extractiva continuó durante ese periodo y que el entorno experimentó transformaciones significativas, además de haberse producido cambios relevantes en la normativa ambiental aplicable.

La Sala también recoge las conclusiones de los informes periciales aportados por la parte recurrente, elaborados bajo la coordinación del catedrático Domingo Gómez Orea, que sostenían que el estudio ambiental carecía de la calidad técnica necesaria para realizar una evaluación correcta, tanto con arreglo a las exigencias existentes cuando fue redactado como conforme a las actuales.

El tribunal señala que aceptar la posición de la Administración supondría mantener indefinidamente la validez de un documento ambiental que ya no resultaba adecuado para la finalidad con la que fue elaborado, lo que "desvirtuaría" la evaluación ambiental y haría que perdiera su eficacia y sentido.

La estimación de este motivo llevó a la Sala a anular la autorización sin entrar a resolver el resto de las cuestiones planteadas en el recurso. Entre ellas figuraban la consideración de las plantas de hormigón y asfalto como establecimientos de beneficio minero, su compatibilidad con la normativa territorial y urbanística, las supuestas deficiencias técnicas de la evaluación ambiental y la viabilidad material y económica del plan de restauración.

El proyecto impugnado tiene su origen en una solicitud presentada por Hermanos Parrot en octubre de 2011 para actualizar el plan de restauración, incorporar establecimientos de beneficio y añadir una planta de gestión de residuos de construcción y demolición a la explotación minera Ses Planes 335. En octubre de 2015 se autorizó la actualización del plan y la incorporación de dos establecimientos de beneficio.

Aquella autorización fue objeto de dos procedimientos judiciales. En marzo de 2018, el TSJB desestimó un recurso de la Asociación de Afectados por la Cantera de Ses Planes en el que se abordaron cuestiones sustantivas sobre el proyecto. En noviembre de ese mismo año, otra sentencia estimó el recurso de Neutra Management y anuló la autorización porque la documentación sometida a información pública estaba incompleta.

Tras esa anulación, la Comunidad Autónoma retrotrajo el procedimiento y sometió nuevamente el proyecto a información pública, hasta que el 12 de diciembre de 2022 autorizó otra vez la actualización del plan de restauración y los dos establecimientos de beneficio. El TSJB determina ahora que aquella nueva autorización debía haber incorporado una evaluación ambiental actualizada.

Contra la sentencia cabe preparar recurso de casación en un plazo de 30 días desde su notificación. El recurso correspondería al Tribunal Supremo si se fundamenta en una infracción de normas estatales o de la Unión Europea, o a la Sección de Casación del propio TSJB si se basa en normativa autonómica.

La Asociación de Afectados por la Cantera de Ses Planes sostiene que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es "muy clara" en esta materia y considera "más que probable" que el fallo termine siendo definitivo, aunque admite que todavía pueden presentarse recursos.

La asociación vuelve a censurar la "tolerancia" durante años con una actividad que, afirma, carece de un proyecto de restauración debidamente aprobado y, por tanto, de autorización administrativa previa y título habilitante. Con independencia de los posibles recursos, reclama que la actividad se paralice hasta que disponga de un proyecto de actualización del plan de restauración aprobado tras una evaluación rigurosa de impacto ambiental.

Los vecinos reclamarán indemnizaciones por los daños y perjuicios que atribuyen a la actividad y la califican como "gravemente molesta, insalubre y nociva" ya que no dispone de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental.