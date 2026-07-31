Movilidad
Movilidad accesible en Puig d'en Valls gracias a más de 300 metros de nuevo carril bici
El tramo de carril bici será posible por la cesión gratuita de parte de una finca y forma parte de un plan para mejorar la accesibilidad al municipio
Un nuevo tramo de carril bici en Puig d'en Valls que conectará Blancadona con Es Raspallar será posible gracias a la cesión gratuita de una parte de una finca situada al inicio de la calle Camí Vell de Sant Mateu, que ha sido formalizada por el Ayuntamiento de Santa Eulària. Este tramo tendrá 377,30 metros.
La actuación se podrá hacer por la cesión de uso de 1.339,52 metros cuadrados de terreno por parte de la propiedad y, según el Consistorio, mejorará la accesibilidad y reforzará la seguridad vial en la parroquia.
El proyecto contempla la construcción de un carril bici de 2,80 metros de anchura, así como la reposición del cerramiento de la finca mediante un muro de piedra seca de 0,50 metros de ancho, con características similares al existente y respetando la normativa vigente. Además, se instalará un nuevo vallado de tela cinegética y se habilitará un acceso a la finca mediante una barrera de seis metros de anchura.
La actuación forma parte del plan municipal de mejora de la accesibilidad a es Puig d’en Valls, cuyo objetivo es "favorecer una movilidad más segura, accesible y sostenible" tanto para peatones como para ciclistas.
El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración y la disposición de Eulalia Torres Ramon, propietaria de la finca, y ha señalado que su cesión gratuita "ha permitido dar un nuevo paso en la mejora de la accesibilidad a la parroquia".
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Llama la atención
- El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
- Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
- Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él': el vídeo viral de un niño en Ibiza