Sa Peixateria se transformó anoche en una pasarela abierta al barrio con la primera edición de ‘La Marina está de moda’. Prendas, joyas, complementos y propuestas de comercios locales desfilaron en una iniciativa concebida para recuperar el espíritu creativo de una de las zonas con más historia de Ibiza.

La Marina convierte Sa Peixateria en una pasarela para reivindicar su identidad

El evento reunió a más de quince establecimientos de la Marina y combinó moda, música y recursos audiovisuales en un escenario estrechamente ligado al pasado portuario de la ciudad. La pasarela, diseñada por el ibicenco Toni Riera, estuvo inspirada en el mar y el mundo de los pescadores, con la colaboración de la Cofradía de Pescadores en la decoración.

La Marina convierte Sa Peixateria en una pasarela para reivindicar su identidad / Vicent Marí

Participaron Rituality Ibiza, Coal Boutique, De Mil Amores, Guayaberas Jábega, French Curve Ibiza, Keia Ibiza, UNA Urban, PocoLoco Beachwear, Boutique Noray, Feeria, Orígens by David Pomar, Mogardo, La Familia, Audace Manifestó, La Cerverana, Capote Eyewear, Recreation Jewels y Locco Ibiza Cosmetics.

La Marina convierte Sa Peixateria en una pasarela para reivindicar su identidad / Vicent Marí

La presentadora Ana Reyes condujo una velada acompañada por las sesiones de los dj Elio Riso y Agustín Dutari. La escenografía incorporó además proyecciones digitales con los logotipos de las firmas participantes, integrados mediante ‘mapping’ en el interior de Sa Peixateria.

Primer desfile ‘La Marina está de moda’, celebrado ayer en Sa Peixateria. / Vicent Marí

El desfile quiso mostrar una moda alejada de modelos uniformes. La diversidad de edades, tallas, cuerpos e identidades ocupó un lugar destacado, en sintonía con el carácter abierto y cosmopolita asociado históricamente a Ibiza.

La Marina convierte Sa Peixateria en una pasarela para reivindicar su identidad / Vicent Marí

Entre las participantes estuvo la modelo e ‘influencer’ ibicenca Lía Romero. Sobre la pasarela se presentaron prendas de inspiración mediterránea, moda urbana y de baño, guayaberas, joyería, gafas y otros complementos.

La Marina convierte Sa Peixateria en una pasarela para reivindicar su identidad / Vicent Marí

Variedad comercial de las calles cercanas al puerto

La iniciativa ofreció así una panorámica de la variedad comercial que permanece en las calles cercanas al puerto. Una tienda efímera permitió además conocer y adquirir algunos de los productos de las marcas participantes.

Más allá del espectáculo, el desfile nació con la intención de atraer público al interior del barrio y reivindicar el papel que desempeñaron sus tiendas, talleres, diseñadores y artesanos en la construcción de la imagen creativa de Ibiza.

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‘La Marina está de moda’ aspira a convertirse en una cita anual y dejó en su estreno la imagen de un barrio que mira a su pasado para reclamar protagonismo en el presente: una Marina diversa, comercial y todavía estrechamente vinculada a la creatividad.