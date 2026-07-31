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Marcos Llorente rompe el silencio sobre sus fotos con Ferran Torres en Ibiza: "No hay nada más masculino"

El futbolista del Atlético de Madrid defiende las muestras de afecto entre amigos después de que las imágenes de sus vacaciones en la isla generaran numerosos comentarios en las redes sociales

Marcos Llorente y Ferrán Torres en sus vacaciones por Ibiza.

Marcos Llorente y Ferrán Torres en sus vacaciones por Ibiza. / Marcos Llorente

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Marcos Llorente se ha pronunciado sobre la repercusión que han tenido las fotografías en las que aparece abrazándose y mostrando su complicidad con Ferran Torres durante sus vacaciones en Ibiza. El jugador respondió este viernes, a una pregunta de uno de sus seguidores a través de las historias de Instagram.

Las imágenes de los dos internacionales españoles, tomadas durante unas jornadas de descanso en la isla después del Mundial, se viralizaron y provocaron especulaciones y comentarios sobre la estrecha amistad que mantienen ambos futbolistas.

Respuesta directa a sus seguidores

Llorente contestó de manera directa: «Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den “cariño”. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo». El futbolista añadió: «Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo».

Con estas palabras, el jugador del Atlético de Madrid defendió la naturalidad de las muestras de cariño entre amigos y rechazó que un abrazo o un gesto afectuoso entre dos hombres deba convertirse en motivo de polémica.

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Ferran Torres, protagonista también de las fotografías, compartió posteriormente en su perfil la respuesta de Llorente, mostrando así su respaldo al mensaje de su compañero y amigo.

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