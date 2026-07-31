Que con todas las investigaciones abiertas sobre el llamado pirata de Porroig, siga con sus manejos mafiosos. Ahora lleva dos años cometiendo desmanes en la bahía de Talamanca con total impunidad, aunque finalmente ha sido denunciado tanto por el Ayuntamiento como por la asociación de amarristas, pese al temor expresado por algunos de sus socios.

Llama la atención

La cadena de apagones que se han vivido en diferentes puntos de Ibiza en las últimas semanas y que la compañía Endesa asegura que no tienen relación unos con otros, que son «incidentes causados por motivos diferentes». De todas formas, la empresa habla de un exceso de demanda y llama a «hacer un uso responsable de la energía eléctrica». La ola de calor ha disparado el consumo.

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El estado del asentamiento de infraviviendas de la calle Cuenca, en Cala de Bou, que es el próximo que tiene pensado desalojar el Ayuntamiento de Sant Josep. Caravanas, chabolas y tiendas de campaña se arraciman en un terreno alrededor de una casa okupada en un terreno que pertenecía a Paquita Marsans, controvertida empresaria cuyo nombre suena en un buen número de temas espinosos, entre ellos, Casa Lola y Casa Paola.