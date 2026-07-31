Lando Norris cambia la Fórmula 1 por Ibiza y se sube al escenario con Martin Garrix en Ushuaïa

El piloto de Fórmula 1 Lando Norris se ha dejado ver este jueves por la noche en Ibiza y ha protagonizado uno de los momentos más comentados por sus seguidores al subir al escenario de Ushuaïa Ibiza durante el show del dj Martin Garrix.

El británico apareció junto al artista neerlandés en el escenario del club de Platja d’en Bossa, una imagen que no tardó en circular por redes sociales entre aficionados de la Fórmula 1 y seguidores de la noche ibicenca. Norris y Garrix mantienen una conocida amistad y han compartido en otras ocasiones eventos, viajes y momentos de descanso fuera del circuito.

La presencia del piloto de la escudería McLaren en Ibiza coincide con el parón de verano de la Fórmula 1, después del Gran Premio de Hungría del pasado 26 de julio. El campeonato retomará la actividad el viernes 21 de agosto con los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos, por lo que los pilotos aprovechan estas semanas para descansar antes de la segunda parte de la temporada.

"Simulando noches en Ibiza"

La escapada del piloto llega además después de una broma que se produjo frente al público en el Gran Premio de Hungría. Norris habló allí de que durante sus vacaciones entrenaría en el simulador, pero Carlos Sainz Jr intervino para desmentirlo con una frase que ahora ha cobrado especial sentido: "Parece que Lando estará simulando noches en Ibiza", lanzó el español ante la mirada cómplice de Norris.

Sainz, de hecho, también suele elegir Baleares para sus vacaciones de verano. El piloto de Williams ha explicado que pasa buena parte del descanso en Mallorca, donde sus padres tienen casa, y que después se mueve en barco entre Ibiza y Menorca para visitar a amigos.

"Sinceramente, llevo 30 años haciéndolo, y eso es todo lo que hago en verano", señaló el piloto español.