La isla de Ibiza registra seis zonas con agua no apta para el consumo con 5.390 habitantes afectados

La isla de Ibiza registró durante 2025 seis zonas de abastecimiento con agua no apta para el consumo humano, que afectaron a un total de 5.390 habitantes, mientras que otras seis áreas, con 4.296 residentes, estaban en situación de riesgo por incumplimientos recurrentes. Los principales problemas detectados son la salinización y la sobreexplotación de los acuíferos, además de la presencia de bromato en Cala de Bou-Port des Torrent, según la evaluación publicada este viernes por la Alianza por el Agua.

Las zonas que registraron agua no apta se distribuyen entre tres municipios: Cala de Bou-Port des Torrent y Sant Josep Zona I, en Sant Josep, con 4.918 y 34 habitantes, respectivamente; Vicent Ribas-Ferreret, en Sant Antoni, con 229; y Can Aubarca, (121 residentes), Cala Mastella (53) y es Canar Cosmi (35), en Santa Eulària.

Gran parte de los incumplimientos se concentran en Cala de Bou-Port des Torrent, la zona de abastecimiento más poblada de Sant Josep, donde en julio de 2025 se detectaron niveles de bromato superiores al valor paramétrico. El bromato es un subproducto de la desinfección que puede aparecer cuando el agua contiene bromuro, un componente natural del agua de mar.

Especial preocupación por Sant Josep y es Canar

La Alianza por el Agua no descarta que este resultado esté relacionado con la intrusión marina ya documentada en los acuíferos de la zona, aunque precisa que los datos disponibles no permiten confirmarlo.

La entidad considera especialmente preocupante la situación de Sant Josep Zona I y es Canar Cosmi, dos zonas que acumulan incumplimientos desde 2016 sin que el problema se haya resuelto. En Sant Josep Zona I se han registrado 13 análisis con agua no apta desde ese año, mientras que es Canar Cosmi suma ocho.

En ambos casos se observa, según la organización, el patrón característico de la intrusión salina, con valores de conductividad, sulfato y cloruro muy superiores a los parámetros establecidos. La Alianza relaciona estos resultados con la sobreexplotación de los acuíferos, algunos de los cuales soportan extracciones equivalentes a entre el 108 % y el 119 % de su capacidad natural de recarga.

A estas zonas se suman otras seis clasificadas en situación de riesgo, que abastecen a 4.296 habitantes. Se trata de Siesta, Cala Llonga, urbanizaciones Buenavista y Montañas Verdes, todas ellas en Santa Eulària; urbanización Isla Blanca, en Sant Joan, y Sant Rafel, en Sant Antoni. Estas áreas han registrado incumplimientos recurrentes de sulfato que en otros casos ya documentados precedieron a la posterior clasificación del agua como no apta para el consumo.

Desalación en Formentera

Formentera fue la única isla de Baleares que no tuvo ninguna zona de abastecimiento con agua no apta en2025. La entidad atribuye este cumplimiento, en gran medida, a que el agua potable consumida en la isla procede mayoritariamente de la desalación, ante la histórica sobreexplotación del acuífero de la isla, que ha hecho inviable depender exclusivamente de las aguas subterráneas. No obstante, la zona Distribució Riu La Mola se encuentra en situación de riesgo por incumplimientos recurrentes de cloro libre residual desde 2023, un indicador que la organización vincula con problemas de dosificación en la red de distribución.

El estudio concluye que 98.452 habitantes censados de las cuatro islas baleares vivieron durante 2025 en zonas donde el agua fue declarada no apta para el consumo en algún momento del año. La organización advierte de que no se trata únicamente de episodios aislados, ya que en varias zonas los incumplimientos se repiten de forma ininterrumpida desde 2016 o 2017.

Mapa de Ibiza y Formentera con los puntos más conflictivos en el consumo de agua. / Alianza por el Agua

El informe analiza los 67 municipios de Baleares y un total de 992 análisis realizados en 2025. El nivel global de incumplimiento fue del 9,4%, aunque la Alianza señala que este porcentaje oculta importantes diferencias entre islas y la existencia de zonas donde los problemas se repiten año tras año sin que se hayan solucionado.

La organización alerta de que, en muchos casos, se trata de problemas estructurales vinculados a la sobreexplotación, la salinización y la contaminación por nitratos de los acuíferos, como consecuencia del incremento de la presión urbanística y poblacional y, en el caso de los nitratos, también de la actividad agrícola.

"Habrá pueblos que nunca podrán garantizar agua de calidad a sus vecinos"

Los datos pueden consultarse por zonas en el mapa de incidencias de calidad del agua de consumo humano elaborado por la entidad, disponible en mapaincidencies.alianzaagua.org, que permite localizar cada área de abastecimiento y revisar su historial de incumplimientos.

"Esto no se resuelve con más cloración ni con más análisis. Mientras continuemos creciendo, urbanísticamente y en población, seguiremos sobreexplotando y salinizando los acuíferos, y habrá pueblos que nunca podrán garantizar agua de calidad a sus vecinos. Lo que sale del grifo es el síntoma; la enfermedad está bajo tierra", señala el portavoz de la Alianza por el Agua, Rafael Tur.

La Alianza por el Agua considera que los resultados ponen de manifiesto "un problema de salud pública que las administraciones no pueden continuar ignorando" y reclama actuaciones urgentes a la conselleria de Salud del Govern, como autoridad sanitaria responsable del control del agua de consumo humano.

Plan Sanitario del Agua

La organización pide que se compruebe que todos los operadores de las zonas con incumplimientos crónicos disponen del Plan Sanitario del Agua, obligatorio para todas las zonas de abastecimiento de acuerdo con el Real Decreto 3/2023, y de un Protocolo de Autocontrol actualizado, exigido sin excepciones desde el Real Decreto 140/2003.

La entidad señala que estos dos instrumentos, concebidos para identificar y corregir los riesgos de forma anticipada, no han impedido que zonas como Sant Josep Zona I o es Canar Cosmi acumulen incumplimientos desde 2016 sin que se hayan resuelto.

A la conselleria de la Mar y el Ciclo del Agua, responsable de garantizar el control y la recuperación de los recursos hídricos, le reclama un control efectivo de las extracciones de agua subterránea y la puesta en marcha urgente de las medidas necesarias para recuperar el buen estado de los acuíferos, de acuerdo con el Plan Hidrológico vigente.

La Alianza por el Agua también se dirige a los ayuntamientos, como responsables directos del suministro a sus vecinos conforme a la Ley de bases de régimen local, para que exijan a los operadores el cumplimiento de los planes y protocolos obligatorios y no autoricen nuevos crecimientos urbanísticos sin garantizar previamente la disponibilidad de agua suficiente y de calidad.

La entidad considera que la medida "más urgente y estructural" es limitar el crecimiento urbanístico y la presión demográfica, como condición previa para detener la sobreexplotación y la salinización de los acuíferos, el principal recurso hídrico natural que abastece a los pueblos y ciudades de Baleares.

Según el Plan Hidrológico de Baleares, el 60% de las masas de agua subterránea del archipiélago ya se encuentran en mal estado por sobreexplotación, salinización o contaminación por nitratos. La Alianza advierte de que esta situación empeorará si no se actúa sobre sus causas. En este sentido, la organización sostiene que la conocida como ley ómnibus, avanza "en la dirección exactamente contraria", al reducir la obligación de solicitar un informe de suficiencia hídrica para los nuevos crecimientos urbanísticos y desactivar, según afirma, "el principal control ambiental sobre el crecimiento en el peor momento posible".