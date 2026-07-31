El nuevo salto internacional de la dj ibicenca Anna Tur: remezcla a Paul Oakenfold e Infected Mushroom

La dj y productora ibicenca Anna Tur ha publicado una remezcla de 'I'm Alive', el tema lanzado en 2011 por Paul Oakenfold e Infected Mushroom que, según señalan desde la producción de la artista, se ha convertido con los años en una referencia dentro del trance. La artista parte de la versión original para interpretarla desde su propio lenguaje, con una producción que mantiene el espíritu del tema y lo acerca al sonido que ha desarrollado durante su carrera.

El comunicado destaca que la remezcla de la obra firmada por Paul Oakenfold e Infected Mushroom supone uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Anna Tur. Oakenfold es uno de los grandes nombres de la historia del género, distinguido en varias ocasiones como mejor dj del planeta y una de las estrellas globales de la música electrónica.

Anna Tur / Captura Instagram

Infected Mushroom, por su parte, es el dúo israelí que, según el comunicado, definió el trance psicodélico a escala mundial y constituye una referencia dentro de la escena. Perfecto Records, el sello fundado por el propio Oakenfold, ha confiado en Anna Tur para realizar esta nueva versión de 'I'm Alive', que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La agenda de Anna Tur incluye este verano cinco actuaciones en UNVRS junto a Carl Cox, una fecha en Hï Ibiza con Meduza y James Hype y una sesión en Pacha junto a Mau P. Fuera de Ibiza, su calendario incorpora Rave The Planet - Love Parade, en Berlín; Aquasella; Hafen 49, en Mannheim; World Club Dome, en Frankfurt, y Hive, en Zúrich.

Anna Tur grabó también el 3 de julio una sesión en directo para HÖR Berlín, definida en el comunicado como una de las marcas de retransmisión en directo más contemporáneas e importantes del momento.

En el ámbito de la producción, la artista ha anunciado tres lanzamientos para los próximos meses: el 28 de agosto en Lowlita, el 18 de septiembre en Say Musick y el 16 de octubre en Arcane.