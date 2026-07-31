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Sant Josep premiará con un viaje a Londres la mejor fotografía de sus vecinos

Las imágenes podrán captar las fiestas patronales de Sant Agustí, Cala de Bou y Santa Teresa, los conciertos de Sol Post o la Fira de la Sal

El ganador asistirá a la World Travel Market

Concurso 'Sant Josep Full of Life'

Concurso 'Sant Josep Full of Life' / Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep convocará este sábado, 1 de agosto, un concurso fotográfico dirigido a los residentes del municipio, que podrán ganar un viaje para dos personas a Londres durante la celebración de la World Travel Market (WTM), una de las principales ferias internacionales de turismo.

La iniciativa forma parte de la campaña turística ‘Sant Josep Full of Life’ y pretende involucrar a los vecinos en la promoción del municipio a través de fotografías que reflejen su oferta cultural, deportiva y festiva.

Las imágenes podrán tomarse durante algunas de las actividades incluidas en la campaña, como las fiestas patronales de Sant Agustí, Cala de Bou y Santa Teresa, los conciertos de Sol Post o la Fira de la Sal, entre otros acontecimientos del calendario municipal.

Un jurado profesional seleccionará la fotografía ganadora teniendo en cuenta su creatividad, su calidad técnica y artística y su capacidad para transmitir los valores y el carácter de Sant Josep. El premio será un viaje para dos personas a Londres coincidiendo con la World Travel Market, donde el ganador podrá conocer el trabajo de promoción turística que realiza el Ayuntamiento.

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, destacó que el municipio «se vive en la calle, en nuestras fiestas, en nuestros espacios naturales y en todas las actividades que organizamos a lo largo del año». «Con este concurso queremos invitar a los residentes a compartir esta manera de vivir el municipio y a convertirse en los mejores prescriptores de todo lo que somos. Nadie puede explicar mejor Sant Josep que los josepins», afirmó Roig.

Por su parte, la coordinadora de Turismo, Eva Ruiz, señaló que la iniciativa busca dar protagonismo a la mirada de los residentes. Ruiz explicó que el viaje permitirá que un vecino conozca de primera mano la labor de promoción turística que desarrolla el Consistorio fuera de la isla.

Cómo participar

El concurso está dirigido a mayores de 18 años empadronados en Sant Josep. Para participar, deberán asistir a alguna de las actividades de la campaña ‘Sant Josep Full of Life’ y publicar en Instagram o Facebook una fotografía de la experiencia.

La publicación tendrá que etiquetar al perfil de Instagram 'santjosepibiza' e incluir la etiqueta #SantJosepFullOfLife. Cada imagen válida contará como una participación y una misma persona podrá concursar tantas veces como desee, siempre que presente fotografías diferentes vinculadas a las actividades de la campaña.

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El plazo permanecerá abierto hasta el 18 de octubre, coincidiendo con la celebración de la Fira de la Sal. El Ayuntamiento anunciará la fotografía ganadora el 23 de octubre a través de sus canales oficiales.

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