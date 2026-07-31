Ibiza impulsa la actualización del derecho civil pitiuso: más protección para el cónyuge viudo y para quien cuida de la familia

El pleno del Consell de Ibiza ha dado este viernes un nuevo paso en la actualización del derecho civil propio de Ibiza y Formentera al aprobar por unanimidad la ratificación del acuerdo adoptado por el Consell Asesor de Derecho Civil relativo al Título III del Anteproyecto de ley del régimen patrimonial del matrimonio. El texto, que ya ha recibido el visto bueno del Consell de Formentera, continuará ahora su tramitación en el Parlament balear, donde la institución insular espera que sea aprobado mediante el procedimiento de lectura única y sin enmiendas para preservar el consenso alcanzado durante su elaboración.

La iniciativa supone la modernización de algunas de las instituciones jurídicas más características de las Pitiusas, adaptándolas a la realidad social actual sin perder su esencia histórica. El texto desarrolla figuras tradicionales como los espòlits, el usufructo universal capitular, el llamado règim d'acolliment en la quarta part dels milloraments, el derecho del cónyuge superviviente a mantener la posesión de la vivienda familiar durante el llamado any de plor, o la predetracción del ajuar familiar, además de regular de forma sistemática las relaciones patrimoniales del matrimonio bajo el régimen propio de separación de bienes. La predetracción es un derecho sucesorio que permite al cónyuge viudo quedarse automáticamente con el ajuar de la vivienda habitual, separándolo de la herencia. Esto incluye las ropas, los muebles y los enseres comunes.

El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, ha explicado durante el debate que el acuerdo alcanzado supone "el impulso político" necesario para culminar un trabajo desarrollado durante años por especialistas en derecho civil. Ha expresado el deseo de que el Parlament mantenga el consenso: "Se trata ahora de dar un impulso político desde el Consell para que se apruebe en el Parlament balear en lectura única y sin enmiendas".

"Se trata ahora de dar un impulso político desde el Consell para que se apruebe en el Parlament balear en lectura única y sin enmiendas" Mariano Juan — Vicepresidente primero del Consell de Ibiza

Protección a quien cuida de la familia

Uno de los aspectos más novedosos de la reforma consiste en introducir mecanismos que permitan corregir los desequilibrios económicos que pueden producirse en un régimen de separación de bienes. Así, la futura ley reconocerá el derecho a una compensación económica al cónyuge que haya dedicado su actividad principal al cuidado de la familia y del hogar cuando el matrimonio se disuelva. Desde el Consell ilustran esta medida con un ejemplo muy gráfico: una mujer que abandona durante 20 años su carrera profesional para dedicarse al cuidado de los hijos y de la casa mientras su marido desarrolla su actividad laboral y acumula un importante patrimonio. Aunque cada cónyuge conserve sus bienes por existir separación de bienes, la esposa podrá reclamar una compensación económica por el trabajo doméstico realizado durante ese tiempo.

La norma también protege a quien haya colaborado de manera continuada en la empresa o actividad profesional del otro cónyuge sin haber recibido una remuneración adecuada. El objetivo es reconocer una contribución que, aunque no se haya traducido en un salario, haya resultado decisiva para el crecimiento del patrimonio familiar. El ejemplo utilizado por el Consell es el de una mujer que durante 15 años atiende clientes, lleva la contabilidad y organiza los pedidos de la carpintería de su marido sin percibir un sueldo o cobrando una cantidad claramente insuficiente. En caso de separación, podrá reclamar igualmente una compensación económica: “La idea es evitar que quien ha contribuido decisivamente al éxito del negocio salga del matrimonio sin compensación simplemente porque el régimen era de separación de bienes”, explican desde el Consell

Más protección para el cónyuge viudo

El texto mantiene asimismo algunas de las instituciones históricas más arraigadas en el derecho pitiuso, como el denominado any de plor, que garantiza al cónyuge superviviente el derecho a continuar ocupando la vivienda familiar durante el año siguiente al fallecimiento de su pareja, aunque la propiedad del inmueble corresponda ya a los herederos. En la práctica, ello significa que unos hijos que hereden la vivienda no podrán exigir al padre o la madre viudos que abandonen inmediatamente el domicilio familiar.

La propuesta conserva igualmente la predetracción del ajuar familiar, que permite al viudo conservar, antes del reparto de la herencia, los bienes domésticos necesarios para continuar desarrollando su vida cotidiana, como el mobiliario habitual, la ropa de cama, la vajilla o los electrodomésticos de uso ordinario. Quedan excluidos de este derecho otros bienes de especial valor económico como joyas, obras de arte, colecciones, dinero o vehículos.

Los 'espòlits' amplían su alcance

Otra de las principales novedades afecta a los espòlits: hasta ahora vinculados principalmente a los pactos sobre el régimen económico matrimonial, la futura regulación permitirá que también incorporen acuerdos familiares y sucesorios, así como pactos destinados a prever las consecuencias de una eventual ruptura matrimonial, reforzando con ello la seguridad jurídica de las familias.

El texto también regula aspectos como las cargas familiares, la protección de la vivienda habitual, las donaciones por razón de matrimonio y los distintos regímenes económicos matrimoniales, siempre respetando las particularidades del derecho civil propio.

Respaldo unánime de todos los grupos

La propuesta ha recibido el respaldo de todos los grupos políticos representados en el pleno, que coinciden en destacar tanto el valor jurídico del texto como el consenso alcanzado durante su elaboración. Desde Unidas Podemos se subraya que "nuestras instituciones no son una pieza de museo, se usan cada día". La formación califica el articulado como "un trabajo de orfebrería" y anuncia que mantendrá su apoyo durante la tramitación parlamentaria en el Parlament.

Por su parte, el PSOE agradece "el trabajo de tanta gente durante tantos años" para hacer posible esta actualización normativa y destaca que el resultado final ofrece una regulación "muy adaptada al presente".