Sa Coma se transforma en la futura base marítima de la Guardia Civil en Ibiza

Los trabajos de rehabilitación integral del pabellón 202 del antiguo acuartelamiento de Sa Coma continúan avanzando con el objetivo de convertir el edificio en la futura base permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ibiza.

La intervención supone la transformación completa del inmueble para adaptarlo a las necesidades operativas y residenciales de los agentes destinados en la isla. Las nuevas instalaciones contarán con doce unidades de alojamiento, zonas comunes, oficinas, salas de reuniones y espacios destinados a la formación y coordinación de los efectivos.

El proyecto incluye también importantes mejoras en materia de accesibilidad, con la adecuación de los diferentes espacios y accesos para facilitar su uso. De forma paralela, se están llevando a cabo actuaciones en las fachadas, las entradas al edificio y la urbanización exterior del entorno.

Últimos remates de las fachadas y accesos

En el interior del pabellón ya puede apreciarse el avance de los trabajos de acondicionamiento, así como la instalación progresiva del mobiliario y de los equipamientos necesarios para la puesta en funcionamiento de la futura base. Las actuaciones exteriores se centran ahora en los últimos remates de las fachadas, los accesos y las zonas que rodean el inmueble.

La creación de esta base permanente permitirá mejorar las condiciones de trabajo y alojamiento del Servicio Marítimo, además de reforzar su capacidad operativa en Ibiza y Formentera. Desde Sa Coma se coordinarán actuaciones relacionadas con la vigilancia de la costa, la seguridad marítima y el control de las actividades que se desarrollan en las aguas pitiusas.

Entre sus principales funciones estará el control de fondeos, la lucha contra la pesca ilegal y la vigilancia del tráfico marítimo. La nueva base también desempeñará un papel relevante en la protección de la Posidonia oceanica, uno de los principales valores medioambientales del litoral de las Pitiusas.

La rehabilitación del pabellón 202 constituye, por tanto, una actuación estratégica para consolidar la presencia permanente de la Guardia Civil en el ámbito marítimo y mejorar la respuesta ante posibles infracciones, emergencias o actuaciones que puedan poner en riesgo el entorno natural de Ibiza y Formentera.