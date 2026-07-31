Nayara Malnero estará en Ibiza: «Hablar de educación sexual con niños de cuatro años ya es tarde»

La VI edición de la Jornada Acompañando Familias tiene como protagonista a Nayara Malnero, psicóloga y sexóloga clínica. En su charla, ‘Cuerpo, límites y confianza: educar a niños y adolescentes’ la especialista ofrecerá respuestas para la educación afectivo y sexual de los niños y ofrecerá claves para una formación completa, respetuosa y adaptada a cada edad. La jornada se celebrará el jueves 13 de agosto a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza.

La pregunta: ¿de dónde vienen los niños? suele poner nerviosos a muchos adultos.

La pregunta es difícil para el adulto, no para el niño. Es como si tuviéramos algo que ocultar, cuando es algo por lo que todos estamos aquí. Podemos explicar que los niños vienen de la barriga de mamá y, si queremos definirlo así, de un acto de amor entre dos adultos. Cuando dos adultos se quieren y deciden tener un bebé, hacen una cosa llamada hacer el amor. Si todo va bien, a los nueve meses el bebé estará formado y podrá salir.

Educación sexual significa conocer cómo soy

¿Qué significa hablar de educación sexual con niños pequeños?

Sexualidad no es sexo o relaciones sexuales. Educación sexual significa conocer cómo soy yo, cómo es mi cuerpo, respetarlo, hacer que lo respeten, saber cuáles son mis límites, lo que me gusta, lo que no me gusta, saber comunicarme bien, autoestima, seguridad en mí mismo, saber qué procesos va a tener mi cuerpo en el futuro y el cuerpo de los demás, saber respetar al otro, saber aceptar sus límite. Cuando hablamos de educación sexual nos referimos a una educación sobre autoconocimiento, sobre respeto y también sobre competencia.

Nayara Malnero estudió Psicología en la Universidad de Salamanca / Víctor Espadas

Hay quien considera que hablar pronto de sexualidad puede adelantar determinadas situaciones. ¿Es así?

No, es todo lo contrario. Empezar a los cuatro años ya puede ser tarde. En los países con educación sexual integral desde pequeños, el inicio de las relaciones sexuales es más tardío. En España tenemos edades tempranas de inicio, embarazos no deseados e infecciones de transmisión genital. La información es poder. No tenerla hace que salgamos a buscarla, nos expongamos a riesgos y utilicemos lo que tenemos más a mano como la pornografía. La edad de inicio de su consumo en España es de ocho años. Por eso debemos empezar pronto.

Enseñar a poner límites a los niños

¿Cómo se enseña a los niños a poner límites?

Les explicamos que nuestro cuerpo es nuestro, y un concepto que entienden muy bien, como es la intimidad. No es algo malo, sino reservado. Todo mi cuerpo está bien, pero hay zonas más íntimas. No es lo mismo que alguien me toque un hombro que el culete. Las zonas íntimas están reservadas para mí o para personas determinadas, por ejemplo, cuando papá o mamá me bañan, en el médico o, en el futuro, con la persona que yo decida. Nadie tiene que tocarme donde yo no quiera, sea íntimo o no, y yo tampoco debo tocar al otro sin su permiso.

Patrocinadores y colaboradores La VI Jornada Acompañando Familias cuenta con el patrocinio de Evikids Corrillos, Bibo Park, Clínica Dr. Rull, EvoLove Lugar Mágico y con la colaboración de Sueños de Ibiza, Barco de Papel y Sandra Muñiz. La jornada está organizad por el Club Diario de Ibiza. La presentadora de la jornada es la psicóloga y psicoterapeuta Manuela López.

¿Cómo se aborda la prevención del abuso?

Los adultos nunca pueden utilizar su autoridad como adultos para amenazarme o hacerme sentir incómodo. Tampoco otro niño tiene derecho a incomodarme. Si digo ‘esto no me gusta’ o ‘esto no quiero’, debe respetarse. Enseñamos a decir qué les gusta y qué no, entender que su cuerpo es suyo, respetar los límites, pedir permiso y comprender la intimidad

¿Por qué es importante empezar con la educación sexual desde pequeños?

Porque así no nos encontraremos con conflictos ni tenemos que dar un sermón en la adolescencia, cuando ya llegamos tarde. Cuando enseñamos que su cuerpo, sentimientos y preferencias son tan válidos como los del otro, aumentan la autoestima y la seguridad.

Los cambios nos asustan

¿Cómo se explican los cambios que se producen en el cuerpo?

Con información. Desde pequeños podemos hablar de menstruación, pechos, eyaculación y pelos. El problema es que nunca nos han dado información y, cuando llegan los cambios, nos asustan. Seguimos siendo niños desorientados porque los adultos no tuvieron el valor, las ganas o las herramientas para contarnos algo natural que sucederá sí o sí.

¿Qué hacemos cuando no sabemos responder ante alguna pregunta?

No pasa nada. No somos una biblioteca con piernas. Podemos decir que no lo sabemos, buscar información con ellos y volver al tema. Es mejor buscar juntos que dejar que lo hagan solos en internet.

Usted tiene un proyecto para menores de seis años. ¿De qué se puede hablar a esas edades?

El proyecto se llama Seduca. Explica la reproducción, qué es el amor entre adultos, cómo son las relaciones sanas y distintas orientaciones sexuales. También muestra que no hay profesiones, formas de vestir o roles exclusivos de niños y niñas. Se habla del cuerpo, los límites, la prevención del abuso y qué ocurre cuando nos hacemos mayores.

Jornada Acompañando Familias / DI

Centros educativos

La educación sexual está regulada como un contenido obligatorio en los colegios. ¿Se cumple?

La mayoría de los centros educativos en España, no sólo violan las leyes propias de nuestro país, sino también los propios derechos humanos fundamentales, porque se niegan a hacer educación sexual. A veces algunos centros se lo saltan diciendo que organizan una charla de una hora o dos horas por desgracia, generalmente con profesionales poco cualificados. Es algo que tiene que estar hecho por profesionales desde las aulas para que tenga rigor científico.

¿Qué claves ofrecerá en la Jornada Acompañando Familias?

Mi charla va sobre cómo hacer educación sexual con niños. La primera clave es no evitar ninguna pregunta ni ningún momento para educar. Callarnos contribuye al tabú, hace que sigan teniendo dudas, que busquen donde no deben y vivan riesgos que se pueden evitar con información.

¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran quienes asistan a la jornada?

Con que educar forma parte de su responsabilidad, de la felicidad y del futuro de sus hijos. Romper este tabú es un gran favor para ellos, para las familias, para la sociedad futura y para nosotros mismos. Les enseñaré a hacerlo de forma fácil, porque no es ningún drama.

¿Cómo puedo asistir a la jornada?

Para asistir a la jornada es indispensable adquirir una entrada.

Si vas a las oficinas de Diario de Ibiza:

Puedes comprar tu entrada a un precio de 10€ o 5€ si eres suscriptor y te llevarás gratis una INVITACIÓN A BIBO PARK, el parque botánico más innovador de Europa. Las primeras entradas tendrán esta invitación gratis.

Diario de Ibiza, Avda. de la Paz s/n de 9 a 13.30 horas.

También, puedes comprar la entrada online EN ESTE ENLACE.

Mapa de ubicación del Club Diario de Ibiza.

Dirección Club Diario de Ibiza

Avinguda de la Pau, 4, 07800 Eivissa, Illes Balears