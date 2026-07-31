Festes de la Terra | Statuas d Sal Grupo de música
«Ningún grupo de Ibiza ha atraído a tanto público como Statuas d Sal»
Cumpliendo con la promesa que hicieron hace dos años, David Serra, Joan Barbé, Omar Gisbert, Juanma Redondo y Fernando Hormigo se reencontrarán en un escenario el 5 de agosto, a las 22.30 horas, para celebrar con sus legiones de fieles seguidores el Día de Santa María
La cita será esta vez en Vara de Rey, el lugar escogido para hacer esta entrevista, a la que asisten Serra, Gisbert y Barbé. Nervios no tienen, aseguran, pero sí ganas a raudales de hacer vibrar al público con sus grandes éxitos
¿Cómo se imaginan este paseo la noche del 5 de agosto?
Omar Gisbert: Pues yo me lo imagino muy lleno porque los últimos conciertos han sido muy masivos, este es en el centro de Ibiza y tiene fácil acceso. Ahora mismo no sé el aforo que tendrá cuando esté montado el escenario, pero nos han dicho que cabe más gente que en el parque Reina Sofía.
Me ha sorprendido que se haya escogido Vara de Rey, cuando lo habitual es que el concierto del día de Santa María se celebre en el parque Reina Sofía.
David Serra: Es que se aprovecha el escenario que se instalará para otro evento que habrá estos días. A mí me parece muy bien el cambio porque Vara de Rey es la plaza del pueblo, con mayúsculas, y, además, en el Reina Sofía hace muchísimo calor.
¿Hay nervios ante el reencuentro?
O.G.: Ahora mismo, no. Los únicos nervios serán los típicos que siente cualquier artista antes de salir al escenario debido a la incertidumbre de si habrá público o no y a la responsabilidad de querer hacer un buen trabajo. Al final se afronta de forma muy diferente cuando tienes tantos años de experiencia.
Al acabar el concierto de 2024 David prometió que el grupo regresaría y finalmente ha cumplido su palabra.
D.S.: Voy a matizar. Yo propuse al público, medio en broma, medio en serio, lo de hacer un concierto cada año y todos dijeron que sí. Pedimos perdón por haber tardado un año más. Para compensar este retraso haremos un superbolo de dos horas.
¿Qué les ha motivado a dar este concierto ahora y no antes?
D.S: Que nos ha llegado la propuesta y que la situación profesional y vital de los componentes del grupo daba pie a hacerlo. Eso no quiere decir que, a lo mejor, la próxima tardemos tres, dos, uno o diez años, eso no lo sabemos.
O.G.: Para nosotros también es una motivación muy grande que el Ayuntamiento de Ibiza, para un evento tan importante como las Festes de la Terra, apueste por proyectos locales como el nuestro o el de Billy Flamingos.
¿Están ensayando mucho?
Joan Barbé: Yo no quiero que ensayemos mucho porque así el día del concierto iremos menos relajados y nos concentraremos más.
D.S: Por eso los ensayos que haremos caben en la mano de un Simpson, es decir, serán cuatro, ninguno más.
J.B.: Son cuatro ensayos todos juntos, pero ya tenemos el repertorio cerrado y llevamos unas semanas practicando cada uno en su casa con su instrumento. Vamos al local con los deberes hechos y lo que ensayamos es cómo será el concierto: el orden de los temas, si alargaremos una canción o si se va a hacer un solo de guitarra, por ejemplo.
¿Qué me pueden adelantar del repertorio?
D.S.: Lo único que podemos adelantar es que no van a fallar los grandes éxitos universales que conoce toda la galaxia de Statuas. Interpretaremos algún tema más, pero siempre nos dejamos canciones. Tenemos cinco discos y hay que elegir. Si no lo hiciéramos el concierto duraría cuatro horas y a mí ya no me da para tanto.
J.B.: Así también hacemos un concierto diferente al de 2024. No vamos a tocar exactamente lo mismo. Va a haber alguna sorpresita.
¿Contarán con algún antiguo componente como invitado?
D.S: Ojalá, pero en principio no. Eso sí, como en 2024, tendremos con nosotros a Frederic Torres (bajista de Joven Dolores), que nos acompañará el 90% del concierto. Yo luego tocaré también unos temas, pero me voy a dedicar más a dar la cara y a estar más suelto para el público.
O.G.: Al final Frederic también es un nexo de unión con otra generación de músicos.
¿Qué buenos recuerdos se les vienen a la mente con este reencuentro?
D.S: El primer recuerdo que me viene a la mente como imagen impactante es la estampa del concierto que ofrecimos en 2024 en el Recinto Ferial. Me impresionó mucho el montaje técnico, la iluminación, el sonido y, sobre todo, lo más bonito, el público.
¿No se plantean hacer algún concierto por la Península?
J.B.: A priori no. Aunque el grupo no está en activo, nos hemos seguido viendo y en esos encuentros se nos han ocurrido ideas de todo tipo que luego hemos descartado. Para mí una cosa que es muy importante es que, tanto en la calle como con los amigos, notamos que hay ese runrún de que tendríamos que volver. Eso ya es un gran regalo porque significa que nos están echando de menos. El grupo se deshizo y de lo que se trata ahora es de ir viviendo el presente. Todo son ventajas en volver a hacer un concierto: nosotros nos lo pasamos bien y el público disfruta.
¿Entre esas ideas que han tenido en esos encuentros está, por ejemplo, la de lanzar un disco con temas inéditos?
O.G: A veces lo que hemos hablado es de regrabar algún tema antiguo para darle un sonido más moderno, pero todas han sido ideas que han quedado en el aire.
D.S.: Mira, nos has dado una idea y lo vamos a pensar, se podría dar un repaso a esas cosas que no nos acababan de gustar
¿Y darle a algún tema un aire más reguetonero, por ejemplo?
D.S.: ¿Por qué no? De hecho, cuando empezó a entrar el reguetón hicimos una parodia que se llama ‘El Rocketón’.
O.G.: Un tema que quedó inédito y que sería muy interesante retomar es ‘Campos de fresas’, una versión del tema ‘Strawberry Fields Forever’ que se montó para un concierto en Las Dalias de homenaje a The Beatles. Aunque no esté editado en ningún disco, la gente lo conoce
D.S.: La verdad es que, para nuestra sorpresa, fue un tema que gustó muchísimo, igual que ‘Merengue’.
¿No esperaban el pelotazo que iba a ser ‘Merengue’?
O.G.: No y sí. David llegó al estudio con la idea, que eran unos acordes de Cayetano (Cayetano Sánchez, antiguo componente de Statuas d Sal ) y una letra y grabamos el tema en plan rápido. No es que para la gente que nos seguía supusiese un cambio, pero sí fue un nexo de unión con otras generaciones que en ese momento no eran adictas al grupo y a las que ‘Merengue’ les cayó en gracia. A partir de ahí, cuando se presentó ‘La onda inestable’ en el antiguo Casino de Ibiza, se vio otra respuesta de público. De hecho, íbamos a hacer solo un día de concierto allí y, al final, tuvimos que hacer dos porque se agotaron las entradas enseguida.
¿Por qué creen que levantaban y levantan tantas pasiones entre el público pitiuso?
O.G.: Desde mi punto de vista como guitarrista y, a veces, como productor con Joan, creo que la magia está en las letras de David, aparte de la música. Para mí ha sido uno de los mejores letristas que ha tenido este país.
J.B.: Lo digo por mí, superruborizado y con toda la humildad, pero la gente de Ibiza y Formentera nos hace sentir casi semidioses porque es increíble lo que Statuas levanta aquí. No ha habido jamás un grupo en Ibiza que tuviera esa repercusión a nivel público.
Si pudieran volver atrás, ¿cambiarían alguna de las decisiones que tomaron?
D.S.: Claro. Hemos cometido muchísimos errores a nivel de proyección y de estrategia a la hora de mover el grupo. Eran otros tiempos también. Ganamos dos concursos nacionales (Imaginarock en 1994 y el concurso de maquetas de Vodafone y Sony en 2007) pero, por cuestiones ajenas a la banda, aquello no fructificó. Éramos más jovencitos, también la inexperiencia nos jugó una mala pasada. Antes de que ganáramos el segundo certamen, ya estábamos con ganas porque nos habíamos pillado un piso y estábamos viviendo todos en Madrid, buscándonos la vida. Lo peor que nos pudo pasar, y lo pongo entre comillas, es que ganáramos ese concurso porque al firmar con Sony ya nos relajamos y nos volvimos para Ibiza. Nosotros fuimos el primer grupo nacional que sacó un disco solo en soporte digital. Fuimos los conejillos de Indias. En aquella época, en la que se hablaba tanto del top manta, la industria estaba acojonada y quisieron hacer un invento para ver qué podía salir de ahí, pero entre Vodafone y Sony no se entendieron y aquello no funcionó. El material estaba ahí, ya teníamos el disco ‘Pies dulces’, y nosotros estábamos preparados, dispuestos a ir donde nos dijeran, pero, para empezar, no teníamos ni oficina de management. No nos la consiguieron porque se habían peleado entre ellos, y ¿quién pagó el pato? El grupo.
¿Piensan que las cosas les habrían ido mejor o peor si el grupo hubiera nacido ahora?
O.G.: Yo creo que lo hubiésemos tenido más difícil porque realmente estamos en una época en la que el rock no es una de las músicas más populares que hay. En ese aspecto nos benefició haber nacido en la época en la que nacimos, pienso, aunque eso nunca lo podremos saber. Sí que es verdad que también nos pilló ese cambio de industria que decía David, donde se empezaron a dejar de vender discos y comenzó el formato digital. Hubo un cambio muy grande y eso lo sufrimos un poquito. No obstante, pienso que hoy en día lo hubiéramos tenido más complicado. De hecho, hay un mercado todavía para el rock y para la música alternativa, pero cada vez pienso que está más cerrado. A la vez hay mucha más competencia. Antiguamente había una preselección más dura para entrar en un estudio de grabación porque había que hacer una inversión. Hoy en día cualquiera puede hacer un disco con cuatro micros y un ordenador. Es algo bueno, pero a la vez también amplía mucho el espectro de artistas y de gente que está visible. Hay tanta oferta que no sabes a dónde mirar y, al final, la industria se beneficia de eso porque ponen el foco en la persona que ellos quieren y la potencian a tope para hacerla más visible.
D.S.: Y la potencian en base a las reproducciones o seguidores que tienen, porque eso es lo que hacen ahora las discográficas. Cuando una compañía se fija en ti es porque ellos prefieren que tú les des el trabajo hecho, es decir, que seas una banda o un solista con miles de seguidores. Es en lo primero en que se fijan, antes que en el potencial que tienes.
Por lo que han comentado al principio, ¿podemos esperar que después del 5 de agosto haya más reencuentros?
D.S.: Estamos abiertos a lo que nos venga.
O.G.: Eso sí, hace muchos años que una de nuestras condiciones para actuar es que no se cobre entrada al público ibicenco.
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