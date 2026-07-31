La desaladora de Santa Eulària ampliará su capacidad hasta los 22.000 metros cúbicos diarios

El Govern balear ha publicado la licitación de las obras de ampliación de la desalinizadora de Santa Eulària y del servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, dos contratos que suman un presupuesto máximo de 10.307.202,96 euros, impuestos incluidos. La actuación permitirá aumentar la capacidad máxima de producción de la planta de los 16.000 metros cúbicos diarios actuales a 22.000.

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), entidad adscrita a la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha publicado ambos procedimientos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El contrato principal, correspondiente a la ejecución de las obras, cuenta con un presupuesto base de licitación de 9.992.602,96 euros, mientras que el servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud dispone de un presupuesto de 314.600 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de septiembre de 2026, a las 19 horas. Por su parte, el plazo para presentar ofertas para el servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud finalizará el mismo 10 de septiembre, a las 10 horas.

De 16.000 a 22.000 metros cúbicos diarios

El proyecto prevé instalar una cuarta línea de producción mediante ósmosis inversa, con una capacidad nominal de 6.000 metros cúbicos diarios. Esta nueva línea se sumará a las tres existentes y elevará la capacidad máxima de producción de la desalinizadora de 16.000 a 22.000 metros cúbicos diarios.

Los trabajos incluyen la instalación de todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la nueva línea, además de la adaptación de los sistemas comunes de la planta y su integración en las instalaciones existentes. El proyecto también contempla mejoras en la gestión del caudal de rechazo del conjunto de la desalinizadora que, según el Govern, permitirán disminuir la concentración de la salmuera, mitigar su afección al medio y reforzar los sistemas de control y vigilancia del vertido.

Tareas de mantenimiento

La ampliación incrementará la disponibilidad de agua desalinizada en el sistema de abastecimiento de Ibiza, al que están conectados los cinco municipios de la isla. El Govern señala que la nueva capacidad de producción reforzará el suministro durante los periodos de mayor demanda y mejorará la respuesta ante posibles incidencias o paradas técnicas.

La incorporación de una cuarta línea también proporcionará, según explica el Govern, un mayor margen operativo para programar las tareas de conservación y mantenimiento de las desalinizadoras de la isla sin reducir de manera significativa el volumen de agua disponible.