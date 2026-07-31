María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: "No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas"

La crisis de acceso a la vivienda en Ibiza sigue generando debate entre los residentes. Los precios elevados, la escasez de pisos, las condiciones precarias de muchas habitaciones, la okupación y la aparición de asentamientos ilegales formados, principalmente, por personas que llegan a la isla para trabajar durante la temporada han convertido el problema en una de las principales preocupaciones sociales de la isla.

Ante la pregunta planteada por Diario de Ibiza en Facebook "¿Qué medida urgente tomarías para mejorar el acceso a la vivienda en Ibiza?" decenas de lectores respondieron con propuestas que, aunque diferentes entre sí, apuntan a varios ejes comunes: reducir el peso del alquiler turístico, aumentar la vivienda pública, proteger a los propietarios para que saquen más pisos al mercado, mejorar los salarios y ordenar la llegada de trabajadores temporales.

El debate llega en un contexto en el que los desalojos de asentamientos ilegales resuelven situaciones puntuales, pero no atacan el origen del problema. Cuando se desmonta un campamento, muchas de las personas afectadas simplemente se trasladan a otro punto de la isla, porque siguen sin encontrar una alternativa habitacional asequible.

Menos alquiler turístico y más vivienda para residentes

Una de las medidas más repetidas por los lectores es limitar o eliminar el alquiler turístico en viviendas que podrían destinarse al alquiler residencial. María Torres Marí resume esta postura con una frase directa: "No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas. También es muy importante prohibir los alquileres de vacaciones".

En la misma línea, Edgar Báez propone tres medidas: "Construir Viviendas de Protección Oficial (VPO), eliminar los permisos de pisos turísticos y mediación municipal entre propietarios con pisos vacíos e inquilinos, garantizando al propietario y al inquilino sus derechos”.

Autocaravanas en el asentamiento de Casa Lola. / Toni Escobar

Otros lectores plantean recuperar el modelo en el que los turistas se alojaban en hoteles, hostales o establecimientos reglados, y las viviendas quedaban para residentes y trabajadores. Carolina Fernanda Diaz propone elaborar primero un censo para saber qué viviendas están desocupadas y de quién son, y después "empezar a quitar los alquileres de turismo" para volver a un esquema en el que "los hostales y hoteles son para turistas, y pisos de alquiler para trabajadores de verano".

También hay quienes reclaman una reducción del número de plazas turísticas y del volumen de visitantes como vía indirecta para rebajar la presión sobre la vivienda. Joan Costa Gómez lo sintetiza así: "Reducir los lugares turísticos = menos turistas = menos trabajadores estacionales = más viviendas para quienes trabajan durante todo el año".

Protección al propietario para aumentar la oferta

Otra corriente importante de respuestas apunta a la seguridad jurídica de los propietarios. Varios lectores consideran que muchos pisos no salen al mercado por miedo a impagos, okupaciones o problemas para recuperar la vivienda.

Matias Ignacio Doglioli plantea "quitar impuestos, restricciones y dar más seguridad jurídica a dueños de alquileres para generar más oferta en blanco segura para los propietarios". En una línea similar, Ramona Johnson asegura: "Alquilaría mi propiedad a un precio decente a trabajadores honestos" si existieran leyes que protegieran mejor a los propietarios.

Gabriela Blanco resume esta demanda en dos medidas: "Protección a propietarios contra okupas y deudores, y poner tope a los precios abusivos". Rafael Ramírez Parejo coincide en que, si el Gobierno apoyara más a los propietarios, habría más pisos disponibles para alquilar.

La propuesta de mediación pública entre propietarios e inquilinos también aparece entre los comentarios como una posible vía para generar confianza. La idea sería que la administración actuara como garante, ofreciendo seguridad a ambas partes y facilitando que viviendas vacías entren en el mercado residencial.

Vivienda pública, alojamientos para trabajadores y salarios

El aumento de la vivienda pública o protegida es otra de las reclamaciones más repetidas. Felisa Masana pide "muchas más viviendas públicas a precios que sean razonables que la gente humilde pueda comprar o alquilar", mientras que El Teniente Seblon Cádiz defiende vivienda pública "propiedad de la administración y en régimen de alquiler social".

También hay propuestas específicas para trabajadores temporales. Matías Ignacio Doglioli plantea crear en Ibiza y Sant Antoni complejos con "cientos de habitaciones pequeñas" y baños compartidos, de gestión público-privada, para ofrecer alojamiento de calidad a trabajadores y descongestionar la demanda al inicio del verano.

Varios lectores creen además que los hoteles deberían asumir un papel más activo. Jean-Pierre Juan Pedro propone que "todos los 5 estrellas deberían dar alojamiento a sus empleados", mientras que Nelida Motta lo resume de forma directa: "Que los hoteles den alojamiento a sus empleados".

La cuestión salarial aparece igualmente en el debate. Joaquín López Escudero reclama que los sueldos recuperen "el poder adquisitivo que tenían hace 40 años". Patricia de la Vida plantea aplicar una regla similar a la de las hipotecas: que nadie destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda. "Solo queda regular el precio o subir los sueldos. Los sueldos y el nivel de vida han de ser equiparables. En caso contrario, vivir así se convierte en pobreza", señala.

"No es necesario construir más viviendas"

No todas las propuestas pasan por levantar más edificios. Algunos lectores rechazan seguir construyendo en una isla que consideran ya saturada. Daniela Natale defiende proteger a los propietarios, actualizar los salarios, facilitar hipotecas y recuperar el alquiler con opción a compra, pero advierte: "No es necesario construir más viviendas, porque Ibiza ya tiene demasiado cemento y cada vez menos naturaleza".

Toni Manonelles plantea una receta basada en reducir la presión turística y reutilizar recursos existentes. Propone comprar establecimientos turísticos con fondos públicos y destinarlos a alquiler social. "Se puede resumir en una palabra: disminuir", afirma.

Esa tensión entre construir más vivienda y no seguir consumiendo territorio atraviesa buena parte del debate. Mientras algunos lectores piden más pisos protegidos para residentes, otros insisten en que la solución debe llegar antes por el control del turismo, la movilización de viviendas vacías, la regulación del alquiler y la mejora de las condiciones laborales.

Las respuestas muestran que no hay una única receta compartida, pero sí una preocupación común: Ibiza necesita una solución estructural.