Más crecimiento en Ibiza: los visados de vivienda crecen un 29,4 % hasta mayo

Los visados de vivienda en Ibiza y Formentera aumentaron un 29,4% entre enero y mayo de 2026, hasta alcanzar los 427, frente a los 330 contabilizados durante el mismo periodo de 2025, según el informe 'Moment econòmic de les Illes Balears' correspondientes a este mes de julio y elaborado por la Vicepresidencia Primera y conselleria de Economía, Hacienda e Innovación. El documento presenta conjuntamente los datos de ambas islas bajo la denominación de Pitiusas y no ofrece un desglose por Ibiza y Formentera.

El incremento de los visados en las Pitiusas, que el Ejecutivo regional atribuye al efecto de la normativa de simplificación administrativa, fue inferior al registrado en el conjunto de Baleares, donde el número de viviendas visadas por el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears alcanzó las 2.756 entre enero y mayo, un 53,9% más que las 1.791 del mismo periodo del año anterior. El informe señala que se trata de los valores más elevados desde 2008.

Otros datos

Mallorca concentró 2.122 viviendas visadas, frente a las 1.341 de los cinco primeros meses de 2025, lo que representa un aumento del 58,2%. En Menorca, los visados pasaron de 120 a 207, con un crecimiento del 72,5%, el más elevado de las islas.

La Vicepresidencia Primera y conselleria de Economía, Hacienda e Innovación sostiene en el documento que la normativa de simplificación ha impulsado los visados en todas las islas. En las Pitiusas, la cifra de 2026 también supera las 302 viviendas visadas entre enero y mayo de 2024, las 311 de 2023, las 273 de 2022, las 298 de 2021 y las 237 de 2019.

El informe del Govern arroja otros datos. Por ejemplo, que el sector de servicios acumula "un crecimiento modesto los primeros cinco meses del año, por debajo del ritmo español", con las actividades profesionales y las administrativas liderando el crecimiento desde principio de año. Así, la variación media en las Islas Baleares es del +1,8%, mientras que la media nacional sube un 5,0%. De hecho, en mayo la hostelería es el único motor regional que queda en positivo (+1,7%), mientras que comercio y transporte retroceden, ambos con un -2,1%.

Producción industrial y estado del empleo

También señala que la caída de la producción industrial se concentra en el componente no energético, mientras que los bienes de consumo duradero (8,5%) y la energía (2,4%) son los únicos sectores que cierran el mayo al alza. Así, la variación media en el mes de mayo es de -6,2%, en contraste con la subida del +0,6% en toda España.

En materia laboral, junio cerró con el mejor dato de afiliación nunca registrada en las Baleares. Así, la afiliación media mensual llegó a los 663.221 trabajadores, con una variación anual del +3,2% en el régimen general y del +2,2% en el número de autónomos.

Finalmente, el IPC de las Baleares repite en junio una subida del 3,4% y mantiene la distancia con el de España (3,2 %). Vivienda y hoteles y restaurantes presionan al alza, con el transporte como contrapeso. Además, la subyacente se modera dos décimas (3,1%) pero continúa por encima de la española (2,9%).