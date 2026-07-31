El Consell de Ibiza inyecta otros 3,4 millones en vivienda

El pleno ha aprobado inicialmente una modificación de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente, de 3,4 millones de euros que se destinarán a políticas de vivienda. El objetivo, según ha explicado la consellera insular de Promoción Económica, Maria Fajarnés, es “ampliar el parque público de vivienda mediante ayudas para alquiler a jóvenes y trabajadores, para emancipación, para incentivos a que los propietarios alquilen residencial todo el año…”.

El dinero, que corresponde al Plan de Cooperación Municipal de 2026, se realiza de acuerdo con criterios objetivos de población, de forma que el Ayuntamiento de Ibiza recibirá 997.680 euros; Santa Eulària, 776.111 euros; Sant Josep, 560.715 euros; Sant Antoni, 537.941euros, y Sant Joan, 127.550 euros.

Aunque Unidas Podemos lo ha apoyado, su conseller, Óscar Rodríguez, ha pedido al Consell que no todo el dinero se destine a viviendas de precio limitado (VPL): “Hay ayuntamientos que se olvidan que existe la figura de las VPO, las de protección oficial”, como el de Santa Eulària, ha apuntado. Las VPL impiden, ha comentado, que “las viviendas vayan a quienes más lo necesitan”. El PSOE también ha votado a favor, aunque Elena López, su portavoz, cree que la medida “es insuficiente”.

Además, el pleno ha aprobado el abono de los atrasos derivados de la retroactividad del complemento y de la actualización de los módulos económicos de los servicios concertados, 381.539 euros con los que se “culmina” la aplicación de los acuerdos salariales impulsados para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de los servicios de atención a personas con discapacidad de la isla, según la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell. El acuerdo, ha explicado, permitirá abonar los atrasos derivados de la retroactividad del plus de doble insularidad, así como de la actualización de los módulos económicos de los servicios concertados.

Como en Corea del Norte

En el apartado de mociones, ha salido adelante, con los votos populares, una de Vox para pedir al Gobierno central (es decir, no pasará de una pataleta) la supresión del registro de viajeros, normativa que el hiperbólico conseller Jaime Díaz de Entresotos cree que “quizás sólo exista, además, en Corea del Norte” y que acarrea un “coste y retraso en los check in brutal”. “No hay drama, el registro no es el apocalipsis”, le ha replicado Rodríguez (UP), mientras el PSOE ha recordado que este asunto ya se trató hace más de un año en este pleno a propuesta del PP.

No ha tenido tanta suerte Vox con su propuesta de implantación de una tarifa plana para los residentes de Baleares en los vuelos entre las islas y la Península, en este caso porque el PP no ha querido, para lo que alega que su implantación podría acarrear “pérdida de conectividad, menos frecuencias”. UP considera que actual el descuento para residentes “se ha convertido en una gran estafa” y que supone “una subvención encubierta a navieras y aerolíneas, que inflan artificialmente sus precios porque saben que el Estado les pagará la diferencia”.

“No ha pasado nada extremo, sólo situaciones puntuales”, afirma Salvador Losa, conseller de Presidencia, quien asegura que no hay constancia de incidencias continuas

Ha sido otra sesión para olvidar en el PSOE, que ha visto rechazada su moción para garantizar la climatización ante las olas de calor en los servicios y dependencias del Consell, incluidos los autobuses, dadas las incidencias producidas, incluso en la propia sede insular. Para el PP, no ha sido para tanto: “No ha pasado nada extremo, sólo situaciones puntuales”, afirma Salvador Losa, conseller de Presidencia, quien asegura que no hay constancia de incidencias continuas en transporte o residencias sociosanitarias o de menores tutelados, ni siquiera en el edificio de la avenida de España.

Tampoco ha prosperado la moción socialista para la equiparación y aplicación de la indemnización por residencia al personal del Consell y de las entidades locales de la isla después de que, el 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobara la modificación de las cuantías de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado en Balears: “Ahora nos entran las prisas”, ha exclamado Maria Fajarnés.

Una moción sobre la "mierda" de Cladera

El PP sí ha sacado adelante su moción en defensa de la "solidaridad interinsular, del respeto a los ciudadanos de Ibiza y del Plan piloto para el traslado temporal de la fracción de rechazo a la planta de Son Reus”. La propuesta aprovechaba, en realidad, que la socialista balear Catalina Cladera se había ido de la lengua al acusar a Ibiza de "no haber hecho los deberes" y de mandar a Mallorca su "mierda". El pleno, así, ha condenado “las manifestaciones públicas de responsables políticos que han calificado los residuos procedentes de Ibiza y Formentera con expresiones ofensivas o denigrantes”, lo que supone “un desprecio inaceptable a los ciudadanos de las Pitiusas y fomenta una confrontación territorial incompatible con los valores de respeto institucional y cohesión de Balears”, se dice en el texto aprobado, que ha contado con los votos de PSOE y UP en tres de los puntos, no en el que se recordaban las palabras de Cladera.

Desde UP se ha recordado que “Son Reus también lo ha pagado Ibiza” y que esta isla “ha acogido los restos de Formentera”. “Si gobernáramos nosotros, seguramente haríamos lo mismo”, ha admitido Rodríguez respecto al traslado de basuras, aunque cree que ese envío es un “fracaso colectivo” y que la propuesta aprobada “no ayuda en nada”. “Es una moción para hacer ruido”, creen en el PSOE, cuyo portavoz, Víctor Torres, rechaza, no obstante, “cualquier expresión sobre la mierda de Ibiza, venga de quien venga. Tienen todo el derecho [en Mallorca] a estar preocupados, otra cosa es la manera en que lo expresen”. UP y PSOE rechazaron, como se pedía en la moción, pedir a las entidades ecologistas y asociaciones vecinales que retiren la demanda contra el traslado.