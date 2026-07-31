Cinco miradas para retratar el uso y el abuso del agua en Ibiza y Formentera

El Fons Pitiús de Cooperació ha entregado este viernes, 31 de julio, los premios del concurso fotográfico «Miradas sobre el agua. Uso o abuso», una iniciativa destinada a visibilizar las causas y consecuencias del derroche y la contaminación del agua dulce en Ibiza y Formentera.

La secretaria de la entidad, Dolores Penin Jardón, fue la encargada de entregar los cinco galardones, repartidos entre una categoría juvenil, dirigida a participantes de entre 12 y 17 años, y otra para adultos.

José Antonio Porras Molina, ganador el concurso fotográfico, categoría adulto. / Fons Pitiús de Cooperació

Premios con dotaciones de entre 150 y 350 euros

En la categoría joven, el primer premio, dotado con un vale de 200 euros para la compra de libros y material de papelería y fotografía, fue para María Victoria Briceño Escamilla, de 14 años. El segundo premio, consistente en un vale de 150 euros, recayó en Dani Ribas Ferrer, de 13 años.

En la categoría adulta, José Antonio Porras Molina obtuvo el primer premio, dotado con 350 euros. El segundo galardón, de 250 euros, fue para Xavier Mas Ferrà, mientras que Ainhoa Ezkurra Cabello recibió el tercer premio, de 150 euros.

El certamen se ha complementado durante los meses de junio y julio con los talleres de fotografía creativa «Objetivo Agua», dirigidos a adolescentes y desarrollados en diferentes municipios de las Pitiusas. La actividad ofreció a los participantes herramientas para identificar y documentar de manera creativa situaciones de derroche, sobreconsumo o escasez de agua en su entorno.

Estas iniciativas forman parte de la campaña de sensibilización «El agua que compartimos», impulsada por el Fons Pitiús de Cooperació para recuperar la memoria histórica sobre el acceso al agua en Ibiza y Formentera, mostrar las desigualdades existentes en el acceso al agua potable en el mundo y fomentar la responsabilidad individual y colectiva en su conservación.

La entidad prepara actualmente una exposición centrada en estos tres objetivos, en la que se incluirán las fotografías ganadoras del concurso.