Los vecinos de Casa Lola, aterrorizados: "Entro en casa, cierro las rejas metálicas y no salgo"

La era de los asentamientos de infraviviendas en Ibiza está llegando a su momento culmen. Alrededor de las personas trabajadoras que viven en situación de vulnerabilidad, responsables y muchas con familiares a su cargo que no pueden afrontar un alquiler, se entreteje una madeja de historias vitales. El patrón es el mismo: un propietario sin escrúpulos, un intermediario que se aprovecha de la necesidad ajena, un indeseable que prospera en la marginalidad, un vecino perjudicado y, por último, la víctima vulnerable de la falta de vivienda. La historia del auge y la caída de Casa Lola no es una historia diferente, aunque sí un poco más dramática que la mayoría.

Breve historia de Casa Lola

A estas alturas, es inevitable hablar de Francisca Sánchez Ordóñez, más conocida como Paquita 'Marsan'. Polémica empresaria, propietaria de Casa Lola, se le requirió ya en 2010 que demoliera una serie de construcciones ilegales que había levantado en la finca. No fue hasta 2022 que el Ayuntamiento comenzó las labores de demolición de manera subsidiaria. En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) le requirió el pago de medio millón de euros por estas labores de derribo.

El año 2013, cuando Sánchez Ordóñez entró en prisión por evadir casi un millón de euros a las arcas públicas en proyectos urbanísticos, Casa Lola operaba como un 'hotel' encubierto donde se alojaban personajes públicos de la política y de la farándula y donde se celebraban fiestas de renombre. La finca fue precintada ese mismo año; sin embargo, el precinto se rompió, lo que le valió nuevos requerimientos judiciales, y las obras continuaron. Hoy en día, tras la demolición, la finca se ha convertido en un asentamiento de infraviviendas.

Un nuevo asentamiento de infraviviendas

La puerta principal de la finca permanece abierta. En la entrada, una montaña de residuos. Un camino empedrado conduce, tras muchas bifurcaciones, a la última edificación que permanece en pie: la discoteca, ahora reconvertida en la vivienda del 'encargado' de la finca: José Vicente Rivas. A los lados del camino se alzan una treintena de infraviviendas, caravanas y tiendas de campaña. Los moradores hablan de él con una mezcla de miedo y respeto: "Tened cuidado que no os vea Vicente, porque no le va a gustar que estéis aquí", advierte una mujer. Confirma las sospechas de este rotativo: Vicente está cobrando hasta 750 euros por instalar una caravana en el terreno, más 100 euros al mes en concepto de alquiler. La mujer afirma que es el origen de todos los problemas de este asentamiento.

La casa de enfrente, okupada y convertida en un punto de droga

A la salida de la finca, Vicente sale al paso en patinete eléctrico. "No podéis grabar aquí, es propiedad privada", nos advierte. Accede a hablar con Diario de Ibiza. Asegura que él es el guardián del lugar, que era empleado de Paquita 'Marsan', quien lo dejó como 'encargado' del lugar. "Yo soy militar de Colombia, no me gustan los delincuentes", afirma. "El problema es en esa esquina", dice, señalando la casa de enfrente. Según los vecinos, la casa de enfrente, que también está okupada, se ha convertido en un punto de venta de droga en el que sus moradores se dedican al menudeo y a consumir sustancias estupefacientes.

Todas las imágenes del asentamiento de infraviviendas en Casa Lola / Toni Escobar

"Son yonquis. Los ves a veces por la tarde allí, medio muertos, todavía con la aguja en el brazo, tumbados en una hamaca destrozada que tienen en la terraza", relata otra vecina. "Allí sí que se mueve droga, porque ves entrar y salir a gente que viene a comprar o a lo que sea. Además, se paran en mitad del camino y tengo que quedarme esperando a que muevan el coche. Llamas a la Policía, pero cuando aparecen ya no están. Pero la situación de inseguridad te la tienes que comer".

Una tercera okupación en la misma zona

Según los vecinos, durante el nacimiento del asentamiento de Casa Lola se formó una gran pelea y un grupo de okupas decidió abandonar la finca y okupar una tercera vivienda en las inmediaciones. Fue durante esos días cuando un hombre drogado y completamente fuera de sí se coló en varias casas de los alrededores y huyó sangrando de la Policía. Los agentes publicaron el vídeo en sus redes sociales y procedieron al desalojo de esta tercera vivienda. Pero los vecinos aún tienen que convivir con otras dos fincas okupadas.

Redacción Digital

Lucha entre la propiedad y el Ayuntamiento

Los vecinos denuncian la pasividad de Francisca Sánchez Ordóñez para desalojar a los okupas. "La propietaria está mosqueada porque le han tirado abajo la casa y porque no le han dado licencia para abrir el restaurante Km 5", afirma una vecina. "La propiedad tiene una lucha con el Ayuntamiento, ¿sabes? Es un tira y afloja". El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, afirmó en el pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de este jueves que "la okupación de Casa Lola está impulsada por la propietaria".

El abogado defensor de Paquita 'Marsan', Joan Carles Rodríguez Tur, declaró a este rotativo: "Se ha interpuesto una denuncia por la vía penal, por un delito de usurpación. Nosotros somos los primeros interesados en desalojar cuanto antes a los okupas de Casa Lola y esto está en manos de la Justicia. Esperamos que la Justicia actúe con celeridad y nos permita recuperar lo más pronto posible la posesión del inmueble y poder liberar así la casa de los okupas, porque el primer damnificado, como es lógico, es la propiedad".

Vivir con miedo

Mientras se resuelve el entuerto judicial, los vecinos viven con miedo. "Ayer por la noche mi marido se fue a trabajar. Me quedé sola en casa con los niños. No puedo estar en la terraza tranquila. Entro en casa, cierro las rejas metálicas y no salgo. Si salgo al almacén a coger algo de comer se me acelera el pulso", cuenta esta vecina. "Puedes pensar que es una tontería, pero es que se me han metido en mi casa. Sales y no escuchas más que gritos y peleas".

Los vecinos denuncian situaciones de amenazas por parte de los okupas: "Los vi rompiendo una tubería para robar agua, un tipo con una bomba y una manguera. Yo subía con mi coche por el camino y le hice una foto al agujero, y estaba ahí el tío. Se puso a seguirme detrás del coche y tuve que llamar a una vecina para que me abriera el portón con urgencia". Denuncia, además, que el hombre la amenazó y la insultó durante el trayecto.

Los vecinos aseguran que en la única edificación que queda en pie en Casa Lola se han separado distintas estancias con el fin de alquilarlas. Y que Vicente, el 'encargado', cobraba 2.500 euros por tener la llave de una de las estancias. "Y luego venden la llave a otro", agregan. También denuncian que se han levantado nuevas edificaciones en la finca y que las autoridades tienen constancia de ello. "Todo eso que se ve desde el exterior, antes no estaba".

Episodios de violencia extrema

El momento más macabro en Casa Lola tuvo lugar a principios de este mes, cuando un grupo de personas roció a un hombre con gasolina y le prendió fuego. El hombre fue ingresado en Urgencias del Hospital Can Misses "con quemaduras en un 90% de su cuerpo", relata esta vecina, que no quiere dar su nombre por miedo a represalias. En los últimos meses, el barrio de Davall sa Serra vive con miedo, sin poder salir a la calle con tranquilidad, esperando el próximo episodio de violencia. "Como pasan tantas cosas, la gente ya está inmunizada. Ya no se lo toma en serio. Pero es mi día a día. Yo ni me harto ni me acostumbro".