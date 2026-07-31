La costa de Ibiza tendrá 90 puntos de fondeo tras retirar los muertos de Talamanca

Antoni Mercant, el director general de Puertos y Transporte Marítimo de Balears, desveló que la instalación del campo de boyas ecológicas en la bahía de Talamanca estará lista en marzo o abril del año que viene. Mercant indicó en un encuentro con los medios de comunicación organizado en esa playa que el Gobierno central se retiró del proyecto el 30 de abril, lo que deja manos libres al Govern balear y al Ayuntamiento de Ibiza para hacerse cargo del asunto. Mercant aseguró que el único trámite del Ejecutivo español que necesita la iniciativa para ponerse a trabajar es "la concesión de este espacio marítimo terrestre para poder ejecutar este campo de boyas".

Avanzó que el inicio de los trabajos está programado para el mes de septiembre, cuando las semanas de mayor afluencia turística hayan quedado atrás y que serán necesarios "de cuatro a cinco meses como mínimo" de obras. También lamentó que el Gobierno central avisase de que dejaba la iniciativa en manos de las instituciones locales con tan poca antelación al verano: "Es imposible hacerlo un mes antes de empezar la temporada". Antes de que las boyas estén operativas, Mercant enumeró que los operarios deben retirar los fondeos y muertos irregulares del fondo del mar y limpiar toda la zona.

90 puntos de fondeo

El director de Puertos detalló que la instalación contará con 90 puntos de fondeo regulado para diversas embarcaciones que ocuparán una superficie de 22,47 hectáreas de espacio marítimoterrestre. De todos estos amarres, 16 estarán preparados para acoger barcos de hasta seis metros de eslora; 26, para embarcaciones de hasta ocho metros; 34, para barcos de entre ocho y 15 y 14, para embarcaciones de entre 15 y 20 metros de eslora.

Ports IB se encargará de la gestión de estas instalaciones, que formarán parte del programa Posidonia Life, que ya se ocupa de ocho campos de boyas de este tipo. Mercant explicó que los usuarios deberán abonar una tasa pública que puede ir desde un pago "de baño" como tiempo mínimo hasta uno que da derecho a fondear un máximo de tres días. El director general señala que esta cota máxima es "ideal" porque es el periodo necesario para "entregar residuos y vaciar las sentinas y tener una actividad acorde con el medio ambiente".

Mercant explicó que el coste del proyecto será de 1.676.915 euros, IVA incluido, y añadió que las embarcaciones que "van a vigilar, dar servicio y retirar residuos" en la zona y este trabajo tendrán un importe de "unos 130.000 euros cada temporada". Aunque lamentó que el Estado "ha perdido unos fondos públicos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeos que tenía previstos para ejecutar esta obra", prevé contar con financiación procedente de la ecotasa. Por si no fuera suficiente, Mercant avanzó que PortsIB tiene "recursos propios" para poder asumir el coste de la iniciativa.

El pirata de Porroig

Por otra parte, la bahía de Talamanca ha tenido notoriedad recientemente por la actividad del conocido como pirata de Porroig, que gestiona el alquiler de puntos de fondeo ilegales. Al respecto, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, se limitó a destacar el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque reconoció que hay "un vacío legal en el mar".

Además, mencionó los esfuerzos por perseguir este delito que incluyen actuaciones semanales coordinadas entre PortsIB, la Guardia Civil y la Policía Local, Protección Civil y los agentes de Medio Ambiente: "Esta mañana había 80 embarcaciones o más y ahora nos queda lo que tenemos aquí atrás [apenas unas decenas]". Por ello, argumentó que la construcción de este campo de boyas es "inaplazable". Antoni Mercant zanjó: "No deberíamos estar hablando de un proyecto a ejecutar o de un proyecto en ejecución, sino de uno ya ejecutado".