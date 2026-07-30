Vivienda en Ibiza: un vecino de los Don Pepe denuncia que ha perdido la ayuda para alquilar una casa mientras dura el desalojo

El pleno de Sant Josep ha sido testigo este jueves del drama al que se ve abocado un vecino de los apartamentos Don Pepe, al que le acaban de denegar la ayuda al alquiler que fue abierta específicamente para los propietarios que fueron desalojados de este edificio de es Codolar. Tal y como ha expuesto al finalizar la sesión, en el turno abierto a la intervención de los vecinos, no tiene posibilidad alguna de seguir pagando la renta de la vivienda en la que ahora reside.

El afectado ha explicado que se le ha denegado una subvención de 700 euros mensuales porque sus ingresos anuales superan en 3.000 euros el tope fijado en las bases de las ayudas. Además de pagar un alquiler, que asegura que le van a subir, este vecino se ve obligado a seguir pagando la hipoteca de su apartamento en los Don Pepe, al que sabe que no podrá regresar a corto plazo, ya que aún queda solucionar el proceso burocrático que permita la regularización y rehabilitación del inmueble. Para más inri, ahora también debe hacer frente a un importante aumento de gastos, ya que su hijo ha salido a estudiar fuera de la isla.

El alcalde, Vicent Roig, y la concejala de Sant Josep, Marilina Serra, han achacado este problema a que las bases de la línea de subvenciones están obligadas a fijar unos requisitos económicos, aunque han asegurado a este vecino que ya han presentado recurso contra la resolución de las ayudas del Govern para solucionar el caso.

Colla de Sant Jordi

El Grup Folklòric Sant Jordi ses Salines también ha aprovechado el turno de intervención del público para urgir al Ayuntamiento a que encuentre una solución para la falta de un espacio adecuado para sus ensayos. Se da la circunstancia de que esta colla tenía su sede en la planta subterránea de la plaza de Sant Jordi, que permanece cerrada por los desperfectos en su estructura detectados tras las danas del pasado otoño.

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El alcalde se ha comprometido a reunirse con los representantes de la agrupación para buscar una alternativa viable que permita desarrollar sus actividades.