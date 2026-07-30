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Visita a los talleres de ‘aquafitness’ de Caló des Moro

Visita a los talleres de ‘aquafitness’ de Caló des Moro | ASA

Visita a los talleres de ‘aquafitness’ de Caló des Moro | ASA

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El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal Jorge Nacher visitaron ayer los talleres gratuitos de aquafitness para mayores de 65 años que se celebran en Caló des Moro. La actividad, desarrollada durante julio y agosto, cuenta con 70 participantes repartidos en cuatro grupos. El objetivo de la iniciativa es promover el envejecimiento activo.

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