Campaña Verano 2026
El álbum
Visita a los talleres de ‘aquafitness’ de Caló des Moro
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal Jorge Nacher visitaron ayer los talleres gratuitos de aquafitness para mayores de 65 años que se celebran en Caló des Moro. La actividad, desarrollada durante julio y agosto, cuenta con 70 participantes repartidos en cuatro grupos. El objetivo de la iniciativa es promover el envejecimiento activo.
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
- Llama la atención
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
- El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
- La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
- Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni