Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: "La okupación de Casa Lola está impulsada por la propietaria"

La okupación de Casa Lola ha sido favorecida por su propia dueña, Francisca Ordóñez, más conocida como Paquita 'Marsan'. Al menos así lo ha denunciado este jueves el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, durante el pleno que ha celebrado el Ayuntamiento. Por su parte, el representante legal de Ordóñez ha asegurado que esta acusación carece de fundamento, ya que la empresaria es "la principal afectada" y ya ha presentado una denuncia penal por la okupación de su propiedad.

El pleno municipal trataba una moción presentada por el PSOE para reclamar medidas de urgencia a raíz del foco de conflictos en que se ha convertido en los últimos meses esta finca de Davall sa Serra, donde residen decenas de personas en caravanas o tiendas de campaña, con los suministros de luz y de agua pinchados. También se han habilitado varias infraviviendas en la parte de la antigua mansión que no fue demolida en 2022, tras doce años de proceso burocrático, porque fueron construidas posteriormente a la primera orden de demolición.

Los socialistas culpan al equipo de gobierno del PP de retrasar el nuevo expediente sancionador por el resto de las obras ilegales que fueron detectadas en Casa Lola durante el primer derribo, que fue ejecutado de manera subsidiaria por el propio Ayuntamiento. Esta nueva sanción, una vez resuelta, implicaría una multa de 2,4 millones de euros contra la propiedad y demoler más de 500 metros cuadrados construidos sin permiso, entre los que se encuentra una discoteca.

El alcalde ha replicado que este expediente sancionador tuvo que reiniciarse, una vez caducado, para cumplir con todas las garantías jurídicas y técnicas para restituir la legalidad. En este sentido, ha señalado que, en todo este proceso, la Administración municipal tiene que hacer frente "a una carrera de obstáculos y dilataciones por parte de la propiedad", unas estratagemas que también ha empleado la empresaria para retrasar el derribo de Casa Paola o de Casa Rocío, en sa Caleta.

El equipo de gobierno, respaldado por el voto de Vox, ha rechazado la moción del PSOE porque el Ayuntamiento ya está llevando a cabo todas las medidas que tiene a su alcance para acabar con el foco marginal de Casa Lola. También ha lamentado que no se podía actuar con efectividad sin una denuncia de okupación por parte de la propiedad, que, tras más de un año de conflictos, no se ha presentado en los juzgados hasta principios de este mes.

Acusación contra la propiedad

Durante el intercambio de acusaciones con la oposición socialista, Roig ha acabado revelando que la propia Paquita 'Marsan' habría sido quien ha originado este núcleo marginal en su propiedad de la antigua mansión de Casa Lola, donde antaño se celebraban numerosas y multitudinarias fiestas ilegales con reputados dj.

La portavoz del PSOE, Pilar Ribas, recriminaba al alcalde que, si no se hubiera retrasado el expediente para derribar las construcciones que quedan en pie en la finca, "seguramente no habría tantos okupas". Ante esta acusación, Roig se ha dirigido a Ribas de manera firme y espontánea: "Cuando la okupación viene impulsada por la propia propiedad, es muy difícil poder afirmar esto".

El alcalde también ha asegurado que los informes de los técnicos municipales constatan que "no se dan casos de vulnerabilidad social" entre los moradores de Casa Lola, aunque también ha afirmado que los servicios sociales "sí que hacen un seguimiento a determinadas familias con menores". Preguntado al respecto por este diario, el Ayuntamiento de Sant Josep no ha facilitado el número de menores de edad que viven en esta finca.

La réplica

Por su parte, el representante legal de Francisca Ordóñez en los asuntos relativos a Casa Lola, el abogado Joan Carles Rodríguez, ha manifestado a este diario que la acusación de Roig "carece de fundamento". Así, replica que la empresaria es la principal afectada por esta situación y que está perdiendo los ingresos que podría obtener por el alquiler de la finca. Igualmente, subraya que la propietaria ya presentó, el pasado 2 de julio, una denuncia por la vía penal contra esta okupación.