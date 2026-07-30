Sant Joan reduce al mínimo el impuesto sobre la transmisión de terrenos urbanos

Sant Joan ha elevado al máximo la bonificación del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu) en el municipio. Así se ha aprobado, de forma provisional, durante la sesión plenaria de este jueves con la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora, que incrementa la bonificación del 75 al 95%. En la práctica, esto significa que los beneficiarios de transmisiones de este tipo de terrenos en el municipio, en muchos casos por herencias, pasarán a pagar solo el 5% de la cuota total del impuesto, frente al 25% que abonaban hasta ahora, una vez culmine el proceso de tramitación.

El asunto, "una medida para reducir la carga fiscal de la ciudadanía", según ha indicado el concejal de Economía y Hacienda, José Marcos Colomar, ha contado con el apoyo de todos los ediles del equipo de gobierno (PP) y con la abstención de los dos concejales de Sa Veu des Poble, aunque su líder, Javier Torres, ha considerado que se trata "de una buena noticia, más que merecida y justificada para las familias del municipio".

Por su parte, Santi Marí, de la Agrupació d’Electors, se ha mostrado de acuerdo con las palabras de los representantes de las otras fuerzas políticas del Consistorio: "Todo lo que sea bajar las tasas y los impuestos a los ciudadanos, bienvenido sea". Y ha agregado: "Es una medida coherente".

Una modificación de crédito cercana a los 5,9 millones de euros

Otro de los asuntos abordados durante la sesión plenaria ha sido una modificación de crédito cercana a los 5,9 millones de euros, financiada mediante remanente de tesorería, que permitirá continuar ejecutando importantes actuaciones en diferentes núcleos del municipio. La propuesta ha prosperado gracias a los votos favorables del equipo de gobierno municipal, Sa Veu des Poble y la Agrupació d’Electors de Sant Joan de Labritja, mientras que el concejal del PSOE en el municipio, Pep Torres, Peret, se ha abstenido.

Entre las principales inversiones previstas destaca una partida de aproximadamente 1,52 millones de euros destinada al reasfaltado de varios caminos y a la mejora de la red viaria municipal. En varios de estos puntos se prevé, además, la instalación de 400 metros lineales de barrera.

La modificación presupuestaria también contempla 475.000 euros para actuaciones en instalaciones deportivas y 427.600 euros para la oficina y los servicios de es Culleram, así como nuevas inversiones en seguridad mediante la instalación de cámaras de videovigilancia y actuaciones en centros educativos, espacios públicos, patrimonio municipal y otras infraestructuras repartidas por el término municipal.

Durante su intervención, la alcaldesa, Tania Marí, tras detallar varias de las actuaciones que se llevarán a cabo con la modificación de crédito, se ha mostrado satisfecha con los acuerdos alcanzados: "Cada acuerdo aprobado hoy responde a una hoja de ruta clara: mejorar los servicios públicos, invertir donde más se necesita y seguir construyendo un municipio preparado para el futuro".

Por su parte, Peret ha indicado que "muchas de las medidas que se contemplan en la modificación de crédito son necesarias" y ha cuestionado la gestión del gobierno municipal al recordar que "a esta modificación de crédito de unos seis millones de euros se suma el presupuesto municipal para este año, que es de unos 21 millones de euros".

Finalmente, Torres, ha afirmado estar "de acuerdo con la mayoría de los puntos de la modificación de crédito", aunque ha expresado su deseo de que mejore la situación: "Los presupuestos ordinarios y su ejecución en esta legislatura han aumentado considerablemente, pero el balance sigue sin ser demasiado positivo, ya que los remanentes de crédito se mantienen o se incrementan ligeramente año tras año".